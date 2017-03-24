В Европейском регионе зарегистрировано 320 тысяч случаев туберкулеза - ВОЗ

Об этом координатор по вопросам инфекционных заболеваний и менеджер Программы туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов Европейского регионального бюро ВОЗ Масуд Дара сообщил на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается сегодня.

По его словам, в регионе зарегистрировано 320 тысяч случаев туберкулеза, 30 тысяч человек умирают ежегодно. Также зарегистрированы 74 тысячи случая мультирезистентного туберкулеза.

«Именно сейчас необходимо сосредоточить усилия на всех уровнях для обеспечения услуг, ориентированных на потребности конкретного пациента. Ежегодно очень важно расширять доступ к лечению именно мультирезистентного туберкулеза, потому что такой доступ сейчас составляет лишь 51%. Акцент сейчас делается на ко-инфекцию туберкулеза и ВИЧ. Мы наблюдаем рост показателей такой формы туберкулеза - с 5% в 2012 до 9% в 2015 году. Без всеобъемлющей противотуберкулезной помощи, где пациент находится в центре внимания, невозможно взять под контроль эпидемию туберкулеза», - отметил Дара.

В свою очередь исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» Андрей Клепиков убежден, что остановить эпидемию туберкулеза в Украине возможно, только введя качественную противотуберкулезную помощь, ориентированную на потребности пациента.

"В рамках пилотных проектов, которые внедряются на средства Глобального фонда, Альянс доказал, что, благодаря сочетанию медицинской, социальной и психологической поддержке, показатель излечимости мультирезистентного туберкулеза улучшился вдвое! 80% пациентов с МРТБ выздоровели! Это действительно впечатляющий результат, учитывая, что в среднем в Украине успешность лечения у таких пациентов меньше 40%. Переход к комплексным, ориентированным на пациента системам противотуберкулезной помощи может изменить критическую ситуацию в Украине и во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии с распространением туберкулеза, особенно его устойчивых, мультирезистентных форм, не чувствительных к большинству традиционных противотуберкулезных препаратов и в последнее время приобретающих все большее распространение в Украине и мире", - подчеркнул Клепиков.

Также участники мероприятия отмечали, что пациент-ориентированные подходы, принятые во всем мире, которые только начинают внедряться в Украине, предусматривают предоставление комплексной медицинской и социальной помощи (например, передачу продуктовых наборов, оплату расходов на транспорт и т.д.), а также психологической поддержки больных, чтобы они могли закончить весь курс длительного лечения. Предоставление таких услуг должно основываться на индивидуальных потребностях конкретного пациента. В большинстве случаев пациент-ориентированные подходы предусматривают амбулаторное лечение - дома или в поликлинике по месту жительства. Не все пациенты нуждаются в лечении в стационаре и, если нет медицинских показаний к госпитализации, человек не должен быть изолирован в больнице. Кроме того, с точки зрения общественного здоровья, стационарное лечение не предотвращает распространения туберкулеза, ведь основное распространение инфекции происходит еще до постановки диагноза и госпитализации.

Как сообщалось, в Украине ежегодно туберкулез диагностируется у более чем 30 тысяч человек.