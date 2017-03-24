"Киевхлеб" заявляет о проведении кампании по дискредитации работы предприятия (фото)

Киев. 24 марта. УНИАН. Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» заявляет о проведении намеренной кампании по дискредитации работы предприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления «Киевхлеба» Владимир Череда.

«Мы можем утверждать, что каждый день начали появляться негативные статьи о деятельности «Киевхлеба». Такие, как наличие плесневых грибов в продукции нашей компании. Кроме того, одно из информационных агентств обзванивает бюджетные организации, где мы выиграли тендеры, и ставит вопрос: «Как вы можете дальше покупать?» Это дает основания считать, что идет кампания по нанесению имиджевого ущерба нашему предприятию», – сказал он.

Череда также сообщил, что проверка Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции, на основании которой «Киевхлеб» обвиняют в наличии плесневых грибов в его продукции, проводилась с нарушениями и была проведена не объективно.

«Порядок отбора образцов четко регламентирован. Для проведения исследования хлеб отбирается на производстве, а отбор производился в торговой сети. Кроме того, акт отбора, в котором указано, как он происходил, до сегодняшнего дня засекречен. Мы его не можем получить. Все акты отбора происходили с нарушениями. Даже названия хлебобулочных изделий указаны такие, которые мы не производим», – резюмировал он.

Череда также сообщил, что необходимо изучать цепочку от печи к полке магазина.

«После выпекания хлеб выходит из печи стерильным, и никаких плесневых грибов не может быть. Однако хлеб является комфортной средой для развития грибов плесени, которые находятся в воздухе. Поэтому необходимо изучать цепочку от печи к полке магазина. В какой точке плесневые грибы могли попасть или где были созданы условия для этого», – сказал руководитель компании.

По словам Череды, попытки встретиться с редактором издания, которое публикует статьи, и провести проверку в соответствии с процедурами не увенчались успехом.

«Сегодня существует нечестная конкуренция. У меня был звонок главному редактору издания, которое публиковало статьи о нас, с предложением выбрать площадку и встретиться заказчику, лаборатории и производителю, чтобы услышать друг друга. На что получил ответ, что площадка – это суд. Буквально через 2 часа начались публикации», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания «Киевхлеб» создана на базе государственного предприятия «Киевхлеб» в 1996 году. В состав компании входит 5 производственных цехов в столице, а также 5 хлебозаводов в Киевской области – в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71537