Объединение организаций агросектора Ukrainian Food Valley запускает проект по отбору и обучению современных управленцев (фото)

Киев. 24 марта. УНИАН. Объединение организаций агропродовольственного сектора Ukrainian Food Valley совместно с Киево-Могилянской бизнес-школой запускает проект по отбору и обучению современных управленцев в украинском сельском хозяйстве, призванный внедрять инновационные бизнес-модели и создавать качественно новую конкурентную среду в этом секторе экономики.

Об этом сообщили представители Ukrainian Food Valley на пресс-конференции в УНИАН.

«В конце прошлого года мы запустили Ukrainian Food Valley. Наша основная миссия, идея этой инициативы - это реинжиниринг цепочек добавочной стоимости на этом рынке. Мы пытаемся это делать через нетворкинг, объединяя усилия участников этого рынка из разных отраслей - от переработчиков до упаковщиков, от производителей до ритейла, экспортеров, трейдеров. Вторая часть - это образование, изменение мышления этих людей, предоставление им качественных инструментов и навыков для того, чтобы это делать. И третья часть - непосредственно через маркетинг, продвижение конкретных инициативных групп бизнесов, создание украинского «зонтикового» бренда», - сказал собственник компании Smart Farming Артем Беленков.

По словам собственника компании Agrico Николая Гордийчука, присутствовавшего на пресс-конференции, Ukrainian Food Valley проводит отбор 28 управленцев с как минимум 5-летним опытом в разных сферах, связанных с агропродовольственным сектором, будь то люди из бизнеса, образования, либо государственных структур.

«Наша задача - подготовить критическую массу людей, 5-7%, которые могут начать влиять на изменения в агропродовольственной в сфере. Как это может работать? Мы верим, что это может работать через образование… Что касается людей, которых мы хотим отобрать в эту «национальную сборную» агропродовольственного сектора. Эти люди будут менять правила игры, внедрять новые стратегии развития, и общими усилиями создавать ту экосистему, которая сделала бы Украину не просто сырьевым придатком, а страной, известной своими инновациями в сельском хозяйстве и переработке продуктов питания», - отметил Гордийчук.

Менеджер Ukrainian Food Valley Роман Пучко подчеркнул, что многие предприятия украинского агропродовольственного сектора не были бы конкурентоспособными в реалиях работы аналогичного бизнеса в развитых странах. По его словам, такая ситуация логически приводит к необходимости изменения стандартов управления в этом секторе экономики.

«Наши предприятия, некоторые из них, начинают признавать, что «парни, смотрите, тот успех, который мы имеем сейчас, он базируется на том, что у нас никчемная плата за землю и очень дешевая рабочая сила. Поэтому мы конкурентоспособны в той продукции, которую сейчас производим. Если нас поставить в условия работы стандартной европейской компании, то не факт, что мы будем успешными, либо, возможно, мы даже будем убыточными. Многие из них начинают задумываться над тем, что нужно развивать свой топ-менеджмент, менять способ мышления», - отметил Пучко.

В свою очередь, заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы по вопросам развития и инноваций Эдуард Мальцев подчеркнул, что отобранные управленцы пройдут специальный курс обучения, направленный на внедрение инновационных бизнес-моделей и создание ценности для клиентов.

«Мы считаем, что подобные инициативы могут иметь огромное влияние. Аграрный сектор очень важен для нас. У него есть огромный потенциал, если туда добавить организующую силу, которую представляет собой эта инициатива», - сказал Мальцев.

Как сообщал УНИАН, аграрный сектор обеспечил 43% украинского экспорта в 2016 году, однако его основу составляет сырьевая продукция с низким уровнем переработки.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинский аграрный сектор располагает достаточными ресурсами, чтобы постепенно переходить от лидерства в сырьевом сегменте к лидерству в сфере переработки.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71541