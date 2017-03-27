Ряд депутатов выступают за принятие закона, защищающего избирательные права переселенцев

Киев. 27 марта. УНИАН. Ряд народных депутатов Украины выступают за принятие закона, защищающего избирательные права внутренне перемещенных лиц и так называемых трудовых мигрантов.

Об этом они сообщили сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук, «агрессия России и временная оккупация отняли у украинских граждан много прав». «У кого-то это право на жизнь, у кого-то это право на здоровье, у кого-то это право на передвижение. Вместе с тем оккупация забрала у многих право на выбор», - сказала она.

Депутат выразила мнение, что сейчас вернуть избирательное право почти 4% избирателей в Украине – «это наименьшее, что может сделать сегодня парламент».

«Мы говорим о том, что нам нужно сделать полноценными участниками украинского общества почти 2 миллиона, по данным ООН, людей – внутренне перемещенных лиц», - отметила Залищук.

Она также подчеркнула, что дальнейшее промедление с решением вопроса относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц недопустимо.

В свою очередь депутат от «БПП» Мустафа Найем отметил, что под соответствующим законопроектом были собраны подписи около 20 народных депутатов, которые представляют все группы и фракции.

Он добавил, что законопроект сегодня регистрируется в парламенте, и выразил надежду, что он будет принят.

Внефракционный депутат Сергей Тарута, в частности, отметил, что в одном проекте закона объединили «все инициативы, которые были».

Кроме того, внефракционный депутат Остап Еднак отметил, что этот законопроект позволяет трудовым мигрантам изменить избирательный адрес и также влиять на местное самоуправление.

В то же время аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что для избирателей, которые проживают не по зарегистрированному месту жительства, нет «дополнительных опций, которые бы учитывали фактические обстоятельства их жизнедеятельности в той или иной территориальной громаде».

«Сейчас уже есть время и возможность открыто говорить о том, что эта система учета избирателей, с одной стороны, не позволяет учитывать фактические обстоятельства проживания соответствующих граждан, а также не соответствует Конституции», - сказал он.

Клюжев пояснил, что «наша модель базируется на возможности избирателей менять избирательный адрес в соответствии с фактическими обстоятельствами их проживания в той или иной территориальной громаде». «Этот избирательный адрес, в соответствии с нашим законопроектом, может отличаться от зарегистрированного места проживания», - отметил эксперт.

Так, согласно законопроекту, такой избиратель может в любое время обратиться с заявлением об изменении избирательного адреса, но не позднее чем на 5-й день после начала того или иного избирательного процесса.

«Это означает, что мы, устанавливая такое временное ограничение, снижаем влияние на избирательную инфраструктуру, на образование избирательных округов, на деятельность органов ведения Государственного реестра, а также ослабляем возможности потенциальных злоупотреблений со сменой избирательного адреса», - пояснил Клюжев.

Кроме того, законопроект предусматривает ряд ограничений для изменения избирательного адреса, что направлено на недопущение злоупотреблений с избирательным правом. Так, избиратель, который уже сменил свой избирательный адрес, сможет повторно обратиться с соответствующим заявлением не ранее, чем через 180 дней после последнего изменения персональных данных в Государственном реестре избирателей.

Вместе с тем, добавил он, «тот избиратель, который уже воспользовался возможностью изменения избирательного адреса, даже через 180 дней не сможет повторно подать обращение, если уже идёт избирательный процесс».

В то же время исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг «Группа влияния» Татьяна Дурнева отметила, что внутренне перемещенные лица – это «огромный ресурс и капитал для страны». «Это тот случай, когда на волне актуализации вопроса защиты политических прав внутренне перемещенных лиц должна быть решена также проблема для всех мобильных внутри страны граждан, в частности трудовых мигрантов», - сказала она.

Так, «Группа влияния» подготовила тематические видео и аудиоролики, а также информационные постеры с переселенцами и трудовыми мигрантами. Цель этой кампании – привлечь внимание общества и народных депутатов к проблеме граждан, которые проживают не по месту регистрации в паспорте. Актерами и техническими исполнителями при создании социальной рекламы стали сами вынужденные переселенцы и трудовые мигранты.