Представители акционеров фабрики "Житомирские ласощи" обвиняют бывшего акционера в попытках давления на предприятие

Киев. 27 марта. УНИАН. Представители нынешних акционеров кондитерской фабрики «Житомирские ласощи» обвиняют бывшего акционера Игоря Бойко в попытках давления на предприятие. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили юристы Наталья Мельник и Елена Губерт, которые представляют интересы компании Delta Capital SA и работников фабрики.

«Давление усиливается и переходит всякие границы», - сказала Мельник, приведя в качестве примера факт создания фейковых страниц в соцсетях и объявлений о продаже имущества судьи, которая принимала решение о возобновлении прав акционеров. «Жертвой травли Бойко стала судья Хозяйственного суда Житомирской области Оксана Машевская», - отметила Мельник.

Также она сообщила, что в подконтрольных бывшему акционеру СМИ «выливается много грязи» на судей, которые будут рассматривать 29 марта 2017 года в Высшем административном суде Украины кассационную жалобу Delta Capital SA на решение судов об отмене эмиссии акций предприятия.

«Есть еще одно интересное дело, которое будет рассматриваться 29 марта. Это дело касается отмены всех эмиссий, которые проводились с 1999 по 2008 года. Это те выпуски акций, которые были выкуплены иностранным инвестором (Delta Capital SA – УНИАН) и обычными акционерами. В результате предыдущего судебного решения, которое было принято за 40 минут и без присутствия иностранного инвестора, были отменены эмиссии и списаны 29 млн акций со счетов инвестора», - сообщила Мельник.

«Я хочу рассказать о методах давления Игоря Бойко на предприятие «Житомирские ласощи». Начиная с 2014 года, когда появились первые судебные решения в пользу нынешних акционеров, Бойко, понимая, что ему придется лишиться своего права собственности, создает организацию и называет ее «Народный люстратор», - сказала Губерт, добавив, что эта организация призвана «отбелить» действия Бойко по обретению прав собственности в 2010 году. Также эти активисты вмешиваются в работу судов, в которых нынешние акционеры защищают свои права.

«В 2014 году под стенами Житомирского окружного административного суда Бойко с организацией «Люстратор» устраивает «коридор позора»… Он пытался выбросить акционеров в мусорный бак… Также «Народный люстратор» появлялся под стенами Генпрокуратуры, где расследовалось дело о захвате фабрики», - заявила Губерт.

По словам Мельник, бывший акционер также использовал следующие методы давления: перекрытие трассы «Киев-Чоп», срыв шведско-украинского форума, на который пытались попасть нынешние акционеры, а также негативное освещение в СМИ деятельности сегодняшнего руководства компании.

Она пояснила, что в 1990-х годах сотрудники фабрики стали ее акционерами, но в 1997 году возникла нехватка средств для развития предприятия. Для получения дополнительного финансирования, было предложено иностранной компании-поставщику сырья (Delta Capital SA) выступить инвестором, на что та согласилась.

«К 2010 году общий уровень иностранных инвестиций превысил 2 млн долл. Инвестор Delta Capital SA по состоянию на 2010 год имел 95% акций, а остальные акции принадлежали работникам фабрики», - сказала Мельник, добавив, что в 2010 году на основе судебных решений этот инвестор был исключен из состава акционеров и фактическим собственником всего имущества стал ранее нанятый менеджер - Игорь Бойко, и только в 2015 году компании Delta Capital SA удалось вернуть свои права.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года совладелец кондитерской фабрики «Житомирские ласощи» - швейцарская компания Delta Capital SA заявила о восстановлении своих прав на предприятие, которые были утрачены в 2010 году.

Акционеры начали выигрывать судебные споры только с 2014 года. По решению суда от 27 ноября 2015 года была отменена государственная регистрация юридического лица «ЖЛ», которая была подконтрольна Бойко, и восстановлены права нынешних собственников.

Справка УНИАН. Фабрика «Житомирские ласощи» была основана в 1944 году. Потенциальная мощность предприятия составляет более 80 тыс. тонн продукции в год. Компания производит продукцию под тремя торговыми марками: «Житомирські ласощі», Doma и Optimix, недавно объявила о создании бренда Zhytomir Sweets. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция компании экспортируется более чем в 20 стран мира.