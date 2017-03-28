Жители Левобережного массива Киева призывают столичные власти вынести фанерный завод "Фанплит" за пределы города (видео)

Киев. 28 марта. УНИАН. Жители левобережных районов столицы жалуются на постоянный выброс опасных веществ в атмосферу фанерным заводом "Фанплит", в связи с чем призывают столичные власти вынести предприятие за пределы города.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН член общественной организации «Жители Комфорт Тауна» (расположенный на Левом берегу столицы жилой комплекс «Комфорт Таун» - УНИАН), в непосредственной близости от которого расположен завод, Татьяна Косолап.

«Мы против закрытия предприятия и уничтожения промышленности в городе, но посреди мегаполиса такому музейному экспонату просто не место, завод же ничего не делает для обновления и модернизации своего оборудования. Мы знаем много примеров вынесения предприятий за пределы Киева, так пусть «Фанплит» будет еще одним ярким примером», - отметила Косолап, добавив, что решить ситуацию можно также за счет установки новых фильтров на устаревшее оборудование, что позволит привести уровень выброса вредных веществ к допустимым нормам.

Она также сообщила о том, что зарегистрированная ранее петиция «О вынесении завода «Фанплит» за пределы Киева» уже набрала 10 329 подписей. В связи с чем сегодня утром под стенами КГГА состоялась общественная акция-перформанс: "Похороны чистого воздуха", в ходе которой активисты передали петицию представителям администрации.

«КГГА приняла эту петицию на рассмотрение… У нас уже созданы в Киевсовете группы по нашему вопросу, представитель Киевсовета пригласил наших активистов к заместителю мэра для рассмотрения данного вопроса, и мы надеемся на урегулирование ситуации», - отметила она.

По ее словам, вопрос выброса вредных веществ фанерным заводом волнует не только жителей вышеупомянутого комплекса, но и жителей Березняков и Позняков. Она отметила, что лаборатория провела независимые измерения воздуха, которые показали, что концентрация опасного для здоровья человека формальдегида на территории жилого комплекса превышена в три раза, а на границе с заводом – в 4 раза.

По ее словам, это связано это с тем, что с осени 2015 года завод "Фанплит", который ранее работал на газе, начал сжигать отходы собственного производства, которые выделяют опасные вещества, что и подтвердила проверка экологической инспекции города.

«То есть завод наладил производство огнеупорной фанеры, где используются еще более агрессивные смолы, а объемы производства завода за последние годы постоянно увеличиваются, завод работает 24 часа в сутки. Мы несколько раз пытались найти общий язык с заводом, ходили на встречи, но кроме обвинений в рейдерстве мы вообще ничего не получили», - сообщила Косолап, добавив, что жители замечают обострение аллергических реакций, а у детей возникают бронхиты.

По словам активистки, Экоинспекция также нашла нарушения пределов допустимых границ выбросов вредных веществ, а также выявила самовольное переоборудование очистительных систем, на основе чего должна была подготовить представление Минэкологии об аннулировании заводу разрешения на выбросы, но с октября 2016 года его до сих пор нет.

По словам присутствующего на пресс-конференции юриста, жителя Левобережья Сергея Безкровного, еще в 2015 году местная прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства заводом, а в 2016 году открыла уголовное производство по факту загрязнения воздуха.

Присутствующие на мероприятии врач-невролог и химик-технолог подтвердили опасность для здоровья человека выбросов в атмосферу слишком большого количества формальдегида и подчеркнули необходимость принятия срочных мер для снижения выброса вредных веществ до допустимого уровня.