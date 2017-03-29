В Киеве представили книгу "Декалог примирения" с историями украинских переселенцев (фото, видео)

Киев. 29 марта. УНИАН. В Киеве представили книгу «Декалог примирения», которая вмещает 10 успешных историй украинских переселенцев.

Как сообщила по этому случаю на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта, правозащитница Нина Хома, «эта книга является частью проекта Активизация гражданского общества шести областей Украины для преодоления стереотипов и интеграции внутренне перемещенных лиц в жизнь общин «Декалог примирения»».

По ее словам, это книга о тех людях, которые смогли не только не сломаться и выжить, но и изменяют мир, занимаясь общественной работой, бизнесом.

Хома отметила, что этот проект, который реализован Центром правовых и политических исследований «Семь», направлен на то, чтобы «повлиять на те стереотипные представления, на те подходы, что переселенцы - это люди, которые ищут только помощи, которые протягивают руку для того, чтобы по максимуму воспользоваться тем, что предлагается за льготы».

По ее словам, в проекте приняли участие шесть областей - Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Харьковская, Донецкая и Луганская. Вместе с тем она добавила, что «мы хотим расширить географию еще на пять областей».

Хома сообщила, что в рамках проекта были Школы общественного активиста, где «с помощью лучших тренеров в Украине в сфере гражданского образования, в сфере прав человека обучали слушателей основам правозащиты». Также, по ее словам, были форум-театральные постановки, интерактивные упражнения, просмотр и обсуждение мультфильмов из коллекции проекта «HUMRA» и документальных фильмов о правах человека.

Координатор проекта «Декалог примирения» в Харьковской области, правозащитник Юрий Чумак отметил, что данный проект в очередной раз показал, что восток и запад Украины вместе. Он сказал, что на сегодняшний день нарушаются права переселенцев в связи с принятием законодательных актов либо же непринятием их. В частности, по его словам, переселенцы лишены права участвовать в местных выборах, хотя уже живут по три года в общинах. При этом он добавил, что были ситуации, когда переселенцев лишали социальных выплат. Чумак отметил, что важно работать с людьми, в частности с молодежью, для привлечения их к общественной деятельности, к защите гражданских прав.

Хома сообщила, что в рамках проекта было издано пособие «Инновационные визуальные методы решения социальных проблем в обществе», который будет помогать местным активистам менять жизнь общин, а также является важным для представителей органов местного самоуправления, педагогов, библиотекарей.

Правозащитник, координатор Центра документирования военных преступлений и нарушения прав человека в зоне АТО Украинского Хельсинского союза по правам человека, герой книги «Декалог примирения» Алексей Бида сообщил, что переехал с семьей и родными с оккупированной территории Луганска, где был в плену. Он занимается сбором информации, которая поступает от правозащитников в областях Украины по поводу нарушений прав человека на востоке Украины, в частности военнослужащих, вынужденных переселенцев.

«Сейчас мы активно сотрудничаем с главной военной прокуратурой, в частности с департаментом международных коммуникаций, который готовит иски в Международный уголовный суд. Мы им передаем собранную нами информацию, а ее достаточно много... И выяснилось, что у нас гораздо больше показаний свидетелей, чем в прокуратуре, поскольку мы опирались на сеть правозащитных приемных УХСПЧ», - подчеркнул правозащитник. При этом он добавил, что собрано много свидетельств относительно фактов агрессии России, «бесчеловечного отношения к пленным, в том числе невоенных, по фактам немотивированных обстрелов, когда жилые кварталы Луганска или Донецка целенаправленно обстреливали боевики». Он надеется, что это поможет в будущем привлечь к ответственности «лидера террористической страны - России».

Украинская поэтесса из Луганской области, героиня книги «Декалог примирение» Елена Ольшанская рассказала, что работала учителем украинского языка и литературы, но в 2014 году вынуждена была переехать в Запорожье.

По ее словам, сейчас она работает в Запорожской областной библиотеке для юношества, где организует «открытую площадку для творческих экспериментов для молодых литераторов «Литературная штольня», и «мы действуем под лозунгом: «Откопай свой талант». При этом она добавила, что является координатором запорожского отделения всеукраинского проекта «Бесплатные курсы украинского языка». Ольшанская рассказала, что издала после переселения книгу стихов «Перепрошивка», где показано, как люди, которым пришлось все изменить в своей жизни, будто «перепрошивают» свое сознание.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71624