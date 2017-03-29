Федерация профсоюзов Украины призывает власть провести реформу оплаты труда (видео)

Киев. 29 марта. УНИАН. Федерация профсоюзов Украины призывает власть провести качественное реформирование системы оплаты труда в стране, конечной целью которого является повышение зарплат и улучшение условий труда.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

«Мы, профсоюзы, требуем новых рабочих мест, обеспечения каждому работнику достойных условий труда, мы настаиваем на проведении реформы оплаты труда, которая означала бы справедливое распределение результатов труда в соответствии с затратами работников на труд, социальную справедливость», - сообщил Осовой, добавив, что данные вопросы необходимо решать путем социального диалога, как это происходит во всех цивилизованных странах.

Он также отметил, что необходимо повысить безопасность на рабочих местах, так как как нынешние условия труда «уже перешли критическую границу, которая угрожает постоянными авариями и гибелью людей».

Кроме того, глава Федерации профсоюзов Украины подчеркнул, что экономический кризис и политическая нестабильность в стране ощутимо ударили по работающему классу, в частности, в 2014-2015 годы Украина потеряла более 2 млн рабочих мест.

«А также блокада, которая была проведена в последнее время по перемещению товаров на востоке, тоже поставила под угрозу существование сотен тысяч рабочих мест», - добавил он.

По словам присутствующего на пресс-конференции председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, в стране постоянно ухудшается трудовое законодательство, а предложенный властью проект Трудового кодекса содержит много недочетов, которые не отображают интересы работников.

«Люди в Украине не понимают, что такое социальный диалог, власть об этом знает, но при этом идет полное игнорирование… Авторы проекта Трудового кодекса представляют собственные интересы и большого капитала и не выступают на стороне людей наемного труда… Мы будем просить представителей Международной конфедерации профсоюзов, глобальных профсоюзов и генерального директора Международной организации труда (МОТ), чтобы наша власть была заслушана в июне на генеральной сессии Международной организации труда», - добавил он.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Яап Винен отметил, что в Украине довольно часто нарушаются права работников. В частности, он отметил, что власти не в полной мере выполняют взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в частности, промедление происходит в принятии нового Трудового кодекса, разработке стратегии относительно занятости населения и развитии социального диалога.

Он также сообщил, что ежегодно Международная конфедерация профсоюзов издает сборник, который содержит перечень нарушений прав работников в разных странах по категориям от одного до пяти. Страны, где фиксируется наибольшее количество нарушений прав трудящих, отнесены к пятой категории, а страны, у которых есть несущественные недочеты, относятся к первой категории.

«Украина в нашем обзоре каждый раз оказывается в пятой категории, поэтому мы не можем слишком надеяться на политиков в Украине», - сообщил Винен, добавив, что на следующей неделе Федерация направит премьер-министру Владимиру Гройсману письмо со всеми комментариями относительно соблюдения прав работников в Украине.

Пресс-конференция стала заключительным мероприятием в рамках визита миссии глобальных профсоюзов в Украину, до этого они провели ряд встреч с представителями центральных органов власти, а также с профсоюзами и гражданским обществом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября 2015 года приняла в первом чтении проект нового Трудового кодекса, объединяющий многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирующий трудовое законодательство Украины к международным актам.

Действующий в Украине Кодекс законов о труде (КЗоТ) принят 10 декабря 1971 года и вступил в силу с 1 июня 1972 года.

По данным Госслужбы труда, около 30% работающих в тени украинцев, или от 900 тыс. до 1,2 млн человек, заняты в аграрном секторе, при том, что в общем счете на сельхозпредприятиях Украины трудятся приблизительно 2 млн человек.

Всего, по словам руководства Госсслужбы труда, в Украине в тени работает около 3-4 млн человек.