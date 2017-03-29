Активисты при поддержке Western NIS Enterprise Fund запустили в Украине обучающий онлайн-курс для экспортеров (фото, видео)

Киев. 29 марта. УНИАН. Организаторы образовательного проекта EdEra при поддержке предпринимательского фонда Western NIS Enterprise Fund запустили первый в Украине обучающий онлайн-курс для экспортеров под названием «Экспорт, рынки ЕС и интернационализация бизнеса».

Презентация онлайн-курса состоялась на круглом столе в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine».

Как отметил присутствовавший на круглом столе разработчик проекта, эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко, в ходе этого курса экспортерам расскажут, как проводить исследования рынка, искать иностранных партнеров, проводить экспортную самодиагностику.

«С сегодняшнего дня мы запускаем кампанию по набору студентов на наш курс. Я бы назвал этот продукт социальным, донор нас поддерживает, и мы можем эти все материалы выложить в открытый доступ для всех, кто планирует обучаться. Старт обучения – 1 мая», – сказал эксперт, добавив, что в первую очередь курс рассчитан на собственников и руководителей компаний. При этом Мирошниченко отметил, что данный курс может стать значительным шагом в развитии экспорта в Украине.

По словам руководителя программы содействия экспорту Western NIS Enterprise Fund Виталия Бигдая, фонд укрепляет экономику Украины путем поддержки проектов по продвижению экспорта.

«Мы разделяем мнение, что экспортеры должны получать информационную поддержку на разных уровнях – на государственном, региональном, на уровне ассоциаций», – сказал он.

Бигдай также отметил, что недостаточность образования экспортеров является одной из системных проблем. По его словам, при содействии фонда, кроме обучающего онлайн-курса, проводятся также ряд семинаров в Украине.

В свою очередь руководитель Офиса по продвижению экспорта Марьяна Каганяк отметила, что в настоящее время существует много различной полезной информации для экспортеров по развитию их бизнеса, но эта информация не систематизирована и описана сложным и запутанным языком.

«Мы видим, что бизнес не имеет возможности очень глубоко вникать в вопрос, поэтому им нужно давать простую информацию. Мы максимально распространяем благодаря своей деятельности материалы в виде инфографики и инструкций», – сказала она.

Каганяк также сообщила, что ее офис работает над запуском информационного портала для предпринимателей, на котором будет собрана вся необходимая информация об экспорте в ЕС.

Присутствовавший на круглом столе координатор сектора «Развитие частного сектора» Представительства ЕС в Украине Борис Филиппов напомнил, что в числе проектов по поддержке бизнеса Представительство ЕС совместно с Минэкономразвития в сентябре 2016 года запустило в Украине проект FORBIZ, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса и улучшение бизнес-климата в стране. Кроме того, по его словам, в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития Представительство ЕС создало сеть из 15 офисов в разных регионах Украины.

«Задача таких бизнес-центров – находиться в постоянном контакте с бизнесом и организовывать обучающие мероприятия и тренинги, включая тренинги, как осуществлять экспорт в ЕС», – сказал Филиппов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в 2016 году снизился на 4,6% – до 36,363 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в 2016 году составил 2,886 млрд долл. против 610,7 млн долл. профицита за 2015 год.

Экспорт товаров из Украины в январе 2017 года к январю 2016 года вырос на 48,1% – до 3,026 млрд долл.

В работе круглого стола приняли участие: координатор сектора «Развитие частного сектора» Представительства ЕС в Украине Борис Филиппов ; эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко; руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO) Марьяна Каганяк;; руководитель программы содействия экспорту Western NIS Enterprise Fund Виталий Бигдай; менеджер канадско-украинского проекта по поддержке инвестиций и торговли (CUTIS) Ольга Вергелес; старший эксперт по вопросам торговой и инвестиционной политики проекта CUTIS Александра Бровко; журналист «Европейской правды» Юрий Панченко; руководитель проекта EdEra Илья Филиппов; президент-председатель правления Украинсокй Ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит; координатор учебного направления Программы USAID (ЛЕВ) Алена Беседина; основатель ARANED (3D сканирование и печать костных структур человека) Андрей Маранов; заместитель директора департамента - начальник управления департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Украины Алексей Рожков; заместитель начальника управления сотрудничества с ЕС, департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Украины Александра Нечипоренко.

Зарегистрироваться для обучения на онлайн-курс для экспортеров под названием «Экспорт, рынки ЕС и интернационализация бизнеса» можно здесь.

Фото круглого стола : https://photo.unian.net/rus/themes/71633