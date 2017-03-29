Минэкономразвития рассчитывает на присоединение Украины к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС до конца года (фото, видео)

Киев. 29 марта. УНИАН. Министерство экономического развития и торговли рассчитывает, что Украина до конца года присоединится к конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров, которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

Об этом в ходе круглого стола #EUkraine в УНИАН сообщил начальник управления департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Алексей Рожков.

«Ожидаем присоединиться к конвенции до конца текущего года. Применяя этот так называемый диагональный принцип компиляции происхождения товаров, планируем предоставить дополнительную возможность для преференциального экспорта не только в страны Европейского Союза, но и в другие страны-партнеры в рамках этой конвенции», – сказал Рожков, отметив, что на данный момент к конвенции присоединились уже 42 страны.

Кроме того, представитель Минэкономразвития напомнил, что 2 марта в Брюсселе состоялся промышленный диалог высокого уровня.

«Очень новая инициатива, на данный момент ЕС ведет аналогичные диалоги только с промышленно развитыми странами. Ожидаем, что благодаря этой инициативе значительно облегчится взаимодействие именно на уровне бизнес – бизнес. Уже есть наработки по объединению наших бизнесов, речь идет о разных сегментах индустриального комплекса», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре 2016 года направила заявку на присоединение к конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров.

Страны – участницы конвенции в рамках соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров на основе диагональной кумуляции: товары, получивших статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения.

В работе круглого стола приняли участие : координатор сектора «Развитие частного сектора» Представительства ЕС в Украине Борис Филиппов ; эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко; руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO) Марьяна Каганяк;; руководитель программы содействия экспорту Western NIS Enterprise Fund Виталий Бигдай; менеджер канадско-украинского проекта по поддержке инвестиций и торговли (CUTIS) Ольга Вергелес; старший эксперт по вопросам торговой и инвестиционной политики проекта CUTIS Александра Бровко; журналист «Европейской правды» Юрий Панченко; руководитель проекта EdEra Илья Филиппов; президент-председатель правления Украинсокй Ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит; координатор учебного направления Программы USAID (ЛЕВ) Алена Беседина; основатель ARANED (3D сканирование и печать костных структур человека) Андрей Маранов; заместитель директора департамента - начальник управления департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Украины Алексей Рожков; заместитель начальника управления сотрудничества с ЕС, департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Украины Александра Нечипоренко.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/71633