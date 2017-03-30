За 10 лет в клинике LISOD медицинскую помощь получили около 40 тысяч пациентов (фото, видео)

Киев. 30 марта. УНИАН. За 10 лет в онкологической клинике LISOD медицинскую помощь получили около 40 тысяч пациентов из 26 стран мира.

Об этом сообщили участники пресс-конференции, посвященной десятилетней деятельности в Украине больницы израильской онкологии LISOD, которая состоялась в УНИАН.

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски отметил, что LISOD - это очень успешная база для сотрудничества Украины и Израиля в сфере здравоохранения.

«Хочу поздравить LISOD с круглой датой. Они еще очень молодые, но, тем не менее, достаточно опытные. Государство видит LISOD как пример передового опыта в сфере онкологии. Для государства Израиль чрезвычайно важно на этом этапе, который проходит Украина, передать израильский опыт», - сказал он.

«В фокусе медицины мы работаем в двух направлениях: первый – это помощь жертвам посттравматического синдрома, который очень распространен сегодня в Украине из-за войны (мы планируем создать в Украине центр для лечения таких состояний). Второе направление - вопрос физической реабилитации пострадавших в военном конфликте», - добавил посол.

Главный врач профессор LISOD Алла Винницкая акцентировала, что уникальность онкологической клиники начинается от самой идеи до ее воплощения. «Идея – имплементировать в украинские реалии стандарт израильской онкологии. Это копия израильской больницы, ее совершенная модель, которая использует принципы и подходы израильской онкологии. Только в нашей больнице иностранные специалисты работают на постоянной основе. Каждый день на приеме есть израильские онкологи», - сказала она.

Алла Винницкая подчеркнула, что, когда пациент приходит в LISOD, он сразу же попадает на прием к высококвалифицированному специалисту.

«Это дает сразу же понимание полной картины для пациента, что нужно делать, избежать ненужных назначений, дает возможность сэкономить время и затраты. Решение по лечению принимает не один специалист, а обязательно междисциплинарная конференция. Каждый пациент обговаривается всеми врачами, которые участвуют в этой конференции. Решение конференции основывается не на личном опыте врача, а исключительно на принципах международных стандартов доказательной медицины. 97 % всех операций в LISOD проводится лапароскопически, без разрезов», - отметила Винницкая.

По ее словам, лечение, которое предлагают в LISOD, будет предложено в любой цивилизованной стране.

«LISOD - это многопрофильная онкологическая больница. Под одной крышей сконцентрированы все возможности диагностических процедур. Мы проводим все виды лечений, которые применяются в онкологии – хирургия, лучевая терапия, химиотерапия. Это диктуют наши внутренние стандарты. От момента обращения и постановки диагноза не должно пройти 7 дней. А от постановки диагноза до лечения - не более 1-2 дней. Для онкологического пациента это очень важно», - отметила врач.

Алла Винницкая подчеркнула, что в LISOD работает уникальный коллектив.

«Наш коллектив демонстрирует сплоченность украинских и израильских онкологов. Мы вместе работаем на конечный результат – выздоровление нашего пациента. Украинскую онкологию за рубежом знают благодаря LISOD. Наши врачи выступают со своими докладами практически на всех международных медицинских конференциях. Мы на постоянной основе проводим мастер-классы с привлечением иностранных специалистов», - сказала А. Винницкая.

По словам председателя Совета директоров LISOD, основателя больницы Эдуарда Майберга, онкологическая больница работает на принципах доказательной медицины.

«В Украине 10 лет назад начала работать больница, которая работает по принципам самой совершенной западной больницы. Медицина не может быть принесена рынком. Уровень медицины – это забота государства. Две наиболее страдающих области очень трудно экспортировать. 12 лет назад мы с партнерами приняли решение, что хотим создать в Украине реальную западную больницу. Мы хотели привезти современную медицину в Украину. Мы поверили в эту страну, и нам сегодня 10 лет. Мы привезли знание, подходы. Этим отличается доказательная медицина от прецедентной. Мы совместили два подхода - индивидуальный подход к больному и, в то же время, принципы доказательной медицины. Мы лечим только проверенными методами, которые применяют в цивилизованных странах мира. Мы готовы работать и взаимодействовать с государственной онкологией», - сказал Эдуард Майберг.

Управляющий партнер LISOD Майкл Амзель подчеркнул, что LISOD – это пример успешного онкологического центра не только в Украине, но и в странах постсоветского пространства.

«Мы готовы и будем рады делать дополнительные инвестиции в Украину, нас это не пугает. Я работаю в Украине 22 года. И ни разу у меня не было инвестиционных опасений. Отношение к онкологии должно идти через частные инвестиции, частные фонды, которые на основании определенной государственной программы привлекут инвестиции в здравоохранение. Для этого нужно изменить законы. Мы готовы инвестировать в онкологическую службу, создавать эффективную систему предоставления онкологической помощи. Готовы делиться своими знаниями и делаем это. Каждый месяц 60-70 врачей со всей Украины приезжают к нам на мастер-классы и конференции, обучаются. Мы должны побороть рак в Украине», - отметил Майкл Амзель.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71661