Предоставление разрешения на экстрадицию родственника экс-президента Узбекистана негативно повлияет на имидж Украины - адвокаты и эксперты (фото,видео)

Киев. 30 марта. УНИАН. Предоставление Украиной разрешения на экстрадицию родственника покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Акбара Абдуллаева, который преследуется по политическим мотивам, негативно повлияет на имидж страны в Европе.

Об этом во время круглого стола "Соблюдение прав человека в условиях гибридной войны", который состоялся в УНИАН, заявил адвокат Абдуллаева Тарас Шепель.

"Это дело (дача согласия или отказ в экстрадиции - УНИАН) покажет, насколько в Украине соблюдают права своих граждан, а также права иностранцев. Когда известно, что жизни Абдуллаева грозит опасность, что он подвергался пыткам в узбекской тюрьме, если будет принято решение об экстрадиции, это принесет вред имиджу Украины в Европе", - сказал Шепель.

В свою очередь, другой адвокат Абдуллаева Оливер Валлаш (Германия) отметил: "Мы абсолютно убеждены, что эти обвинения сфабрикованы. Мы проанализировали документы, которые прислал Узбекистан в Украину".

При этом Валлаш обратил внимание на то, что Абдуллаев в 2013-2016 гг. уже отбыл наказание по обвинению в совершении экономического преступления, и сейчас его разыскивают узбекские правоохранители по обвинению в том же преступлении. "Никаким законом не предусмотрено наказывать человека за одно и то же дважды", - подчеркнул адвокат.

Общественный деятель, экс-руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов напомнил, что, согласно уставу Международной организации уголовной полиции (Интерпол), человека нельзя преследовать по расовым, религиозным, национальным, политическим признакам или мотивами. "Следовательно, мы должны придерживаться взятых на себя обязанностей", - отметил Куликов.

Также в ходе круглого стола были обнародованы результаты опроса, в котором приняли участие 1011 киевлян, относительно соблюдению прав граждан. По результатам опроса, 61% респондентов высказались за невыдачу Украиной лиц, которых разыскивает Интерпол, если им в их странах грозит опасность, 15% - выступили за то, чтобы не выдавать ни при каких условиях, и 11% сказали, что надо выдавать всегда.

Справка. Абдуллаев был задержан 14 января 2017 года украинскими правоохранителями в аэропорту "Киев" в связи с тем, что по обращению в Интерпол Узбекистана он объявлен в международный розыск.

В Международно круглом столе на тему: "Соблюдение прав человека в условиях гибридной войны" приняли участие: Оливер Валлаш, Германия - правозащитник, эксперт в области международного искового производства и выдачи преступников, патрон организации «Международный справедливый суд»; Елена Колос - президент Института Дипломатии и Международного партнерства, заместитель председателя комиссии ОС МИД Украины относительно двусторонних отношений; Константин Малеев - социолог, политолог, философ, вице-президент Института Дипломатии и Международного партнерства; Ярослав Антоняк - советник председателя СБУ, общественный активист; Андрей Щекун - общественный деятель, председатель общественной организации «Крымский центр делового и культурного сотрудничества« Украинский Дом», журналист; Тарас Шепель - правозащитник, председатель Третейского палаты Украины, судья третейского суда; Василий Келиогло - председатель рабочей группы по противодействию дискриминации, ксенофобии и расизма Комиссии по межнациональным вопросам и культурного разнообразия ОС при ТКУ, президент Союза гагаузов Украины, вице-президент IDIP; Зеври Куртбединов -руководитель БФ «УВКАФ Украины»; Эмир Валеев - первый заместитель председателя ГС «РАДА НАЦИОНАЛЬНИХ СООБЩЕСТВ».

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/71668