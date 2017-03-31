Изменения в научной сфере нужны, но не путем уничтожения НАН Украины – заместитель главы МОН (фото, видео)

Киев. 31 марта. УНИАН. Изменения в научной сфере нужны, но не путем уничтожения Национальной академии наук Украины.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха во время круглого стола в УНИАН о перспективах развития современной украинской науки, организованного Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Стриха отметил: «То, что Борис Патон возглавляет академию 55 лет, - это никакое не достижение, а это страшная беда, потому что каждая структура, которую возглавляет в течение одного и того же периода один и тот же человек, она фактически не может быть динамичной. Даже тоталитарный коммунистический Китай как секрет своего динамизма... построил на том, что есть сменяемость каждые десять лет всех людей».

По словам Стрихи, ту часть ученых, которая считает, что Патон лучший и его не нужно заменять, «нельзя упрекнуть ни в нелюбви к науке, я думаю, и ни в коррупционных моментах, но можно очень серьезно упрекнуть в потере реализма, потере того, что они уже давно не соответствуют сегодняшнему моменту. И, в частности, их вина в том, что они не сумели выстроить контакты ни с медиа, ни с властными элитами, они стали в позицию защитников осажденной крепости...».

«Нужно ли за это академию уничтожать? В любом случае - нет. Академия является очень важной структурой, которой нужно помочь в процессе обновления руководства академии, благодаря принятым изменениям в законодательство Украины», - отметил он.

Стриха подчеркнул необходимость лучшего финансирования науки. По его словам, на сегодняшний день в законодательстве предусмотрено соответствующее финансирование на уровне 1,7% от ВВП, но оно не является обязательным, исходя из экономической ситуации. В то же время в 2016 году такое финансирование фактически было на уровне 0,16% ВВП, а это «показатель африканских стран», отметил он.

Экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит отметил, что сегодня «странствует риторика» и в политических кругах, и в СМИ о «желании разогнать академию наук и поделить ее землю и имущество». Он считает недопустимым такой подход. При этом он отметил, что «есть необходимость что-то менять, но необходимость менять не коррелируется с троллингом Академии наук, троллингом директоров, ученых».

По его словам, некорректно упрекать директоров научных институтов, что они как-то неправильно расходуют средства в ситуации, когда финансирования на всю науку в Украине выделяется столько же, как на финансирование одного среднего европейского университета. «Нельзя ставить вопрос - или научные исследования, или Академия наук. Нам надо ставить вопрос о развитии научной сферы разными путями», - добавил он.

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам образования Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Тарас Креминь отметил, что недостаточное финансирование науки приводит к «вымыванию из Украины тысяч кандидатов наук, сотен перспективных докторов наук, которые могли бы стать одними из претендентов не только на Нобелевскую премию, но и на огромное количество других международных наград».

По его словам, положительным является то, что ВР и правительство пытаются все-таки поощрять молодых ученых, в частности, год назад отмечены премией ВР молодые талантливые ученые и в их числе был самый молодой доктор наук в Украине Ольга Марценюк (сюжет о достижениях которой в науке привел к дискуссии в обществе, в частности, и к обсуждению проблем Национальной академии наук и ее учреждений - УНИАН). Депутат также напомнил, что на этой неделе правительство приняло решение о выделении 20 молодым докторам наук грантов по 150 тыс. грн из государственного бюджета на проведение собственных научных исследований.

Кандидат физико-математических наук Глеб Скоробогатько, который за границей занимается наукой, отметил, что изменения в научной сфере в Украине нужны. По его словам, многие украинские ученые не возвращаются после работы за границей из-за того, что «нет надежды, что их допустят к каким-то вопросам, касающимся украинской науки».

Он добавил, что целесообразно было бы использовать китайский опыт, где государство финансирует получение образования за рубежом, но при условии, что ученые вернутся на Родину. По его словам, это позволило бы «изменить научную элиту, омолодить ее». Он подчеркнул, что украинские ученые должны быть активными и, в частности, с привлечением иностранных экспертов решать вопрос относительно того, какие институты, направления в науке являются неперспективными.

Скоробогатько убежден, что «Академия наук должна остаться, потому что это колыбель украинской науки, это вопрос чести государства иметь ее». Он считает, что НАНУ необходимо оставить то имущество, которое есть на сегодняшний день, но ученые должны наработать механизм, как распоряжаться им.

Шеф-редактор ТСН-Тиждень Роберт Опаленик назвал позитивным то, что сюжеты ТСН о проблемах НАНУ привели к публичной дискуссии в научной среде, в обществе. По его словам, готовя сюжеты, довелось столкнуться «с какой-то осажденной крепостью, закрытой системой, которая действительно находится в режиме обороны». Он добавил, что «1+1» как «государственнический канал хочет сделать максимально много для того, чтобы Украина оставалась по эту сторону границы, а не по ту сторону, где четвертые, пятые страны».

По его словам, выяснилось, что сейчас все научные учреждения из-за недофинансирования живут за счет того, что сдают в аренду свои помещения. Опаленик подчеркнул, что ТСН задала вопрос: «Правда ли то, что именно такая система осталась у нас единственным способом продвижения науки?». По его словам, речь идет о том, чтобы стимулировать позитивные изменения и дать новый импульс обсуждению вопросов науки, привлекая к этому законодателей, президента и правительство.

Модератор круглого стола, журналист Сергей Швец отметил, что к дискуссии были приглашены и руководители Национальной академии наук Украины, но, к сожалению, они не пришли. «Руководство академии решило иначе и на своем официальном сайте они разместили информацию о том, что считает нецелесообразным участие в этом круглом столе официальных представителей Академии наук», - сказал он. По его словам, в таком случае непонятно, как академия в дальнейшем планирует налаживать «продуктивные и эффективные отношения с масс-медиа».

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/71693