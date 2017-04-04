Столичные педагоги призывают коллег делиться опытом для качественного реформирования системы среднего образования (видео)

Киев. 4 апреля. УНИАН. Столичные педагоги призывают коллег-педагогов активнее делиться и объединять собственные передовые разработки в учебном процессе для ускорения и повышения качества реформирования системы среднего образования.

Об этом директор столичной гимназии «Академия» Петращенко Светлана заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, «изменения в образовании очень актуальны, и новая украинская школа - это требование времени».

По убеждению Петращенко, Министерство образования и науки «двигается правильно» в направлении реформирования среднего образования, но для ускорения результатов всем педагогам необходимо объединиться и пропагандировать, распространять обретённые ими новшества.

В свою очередь учитель гимназии Елена Грищенко отметила, что столичным школам легче в материальном плане воплощать новые достижения и улучшать материальную базу учебных заведений благодаря тому, что столичная власть в последнее время уделяет этому вопросу немало внимания.

В то же время педагог заметила, что помощью в решении проблемных школьных вопросов может стать объединение «школа-семья», как это в свое время было сделано в гимназии «Академия», ведь каждый ребенок большую часть времени проводит в учебном заведении, и семья должна приобщаться к учебному процессу.

Вместе с тем заместитель председателя родительского комитета гимназии Елена Черний обратила внимание, что в последнее время отечественное образование все больше пытаются критиковать вместо того, чтобы давать конструктивные советы.

«Давайте не просто критиковать, а предлагать положительное, делиться опытом и двигаться к результату, учитывая ошибки», - сказала Черний.