Эксперты требуют от депутатов отозвать законопроекты о тотальном контроле за гражданами и блокировании информресурсов

Киев. 4 апреля. УНИАН. Эксперты требуют от парламентариев отозвать законопроекты, содержащие положения и нормы так называемых «диктаторских» законов, принятых 16 января 2014 года, в частности, о тотальном контроле за гражданами и блокировании информационных ресурсов без судебных решений.

Об этом председатель правления общественного союза «Национальная ассамблея Украины» Иван Петухов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме того, по его словам, эксперты требуют разблокировать инициативы общественности о введении европейской практики демократического контроля за действиями и полномочиями власти, в том числе в вопросах перехвата информации, защиты персональных данных, свободного передвижения.

«За последние три года наработаны законопроекты, которые направлены на контроль информационного пространства больше, чем за годы независимости. В настоящее время их почти 24. Я не сомневаюсь ни минуты, что где-то в недрах дополнительно разрабатываются такие законы», - сказал Петухов.

В свою очередь кандидат юридических наук, народный депутат Украины І, ІІ, ІІІ созывов, экс-судья Конституционного суда (2006-2015 гг.) Виктор Шишкин отметил, что сейчас происходит реанимация так называемых «диктаторских» законов от 16 января 2014 года.

«Происходит реанимация. Эти нормы являются коллаборантскими, потому что они идут в фарватере с тем, что нам предлагается государством-агрессором», - заявил эксперт.

В то же время председатель правления Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко подчеркнул, что вместе со своими коллегами выступает за то, чтобы интернет-пространство не было регулируемым законодательством.

«Мы предлагаем, чтобы в Конституцию Украины было внесено положение о свободном доступе граждан Украины к Интернету. Мы выступаем за то, что в случае, если есть какие-то угрозы жизни, суверенитету нашего государства, чтобы все эти вопросы решались исключительно в судебном порядке правоохранительными органами, и только по решению суда интернет-операторы и провайдеры могли бы выполнять эти предписания. Мы выступаем против того, чтобы было какое-то внесудебное развитие вмешательства в работу операторов, провайдеров...», - сказал Федиенко.

По его словам, сейчас существует большая законодательная инициатива по поводу максимального регулирования в Интернете поведения граждан.

«Мы - то государство, которое имеет максимальный технологический прорыв с точки зрения доступа к Интернету. Свободный доступ к Интернету – это свободное государство и думающая нация. Невозможно технически регулировать Интернет. Я прошу, чтобы парламентарии в дальнейшем, прежде чем предлагать такие законопроекты, обращались к специалистам, чтобы они понимали, какое это может оказать влияние на общество и создать те процессы, которые уже невозможно будет остановить», - сказал Федиенко.

Исполнительный директор Комиссии по вопросам науки и информационных технологий Олег Гусев заявил: «С 2014 года ничего не изменилось. Продолжаются попытки реанимировать старые нормы, которые закладывались предшественниками... Нормы, которые сейчас прописываются, вообще не отвечают ни европейским конвенциям, ни рекомендациям, а отвечают нормам РФ».

В свою очередь координатор проекта online-журнал конфликтных правовых ситуаций «Конфликты и законы» Оксана Котомкина считает, что «те, кто сегодня лоббирует интересы типа информационной защиты, на самом деле об информационной защитой абсолютно не беспокоятся, а вводят очень нехорошие тенденции по ограничению свободы слова в Украине».

В частности, эксперты требуют отозвать проекты законов №1220 от 03.12.2014 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования порядка осуществления досудебного расследования)"; № 2133а от 16.06.2015 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления ответственности за совершенные правонарушения в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью»; №3549-1 от 11.12.2015 «Об электронных коммуникациях»; №4401 от 12.04.2016 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно запрета распространения в сети Интернет информации, которой нарушаются личные неимущественные права)»; № 6079 от 13.02.2017 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно решения проблемных вопросов проведения антитеррористической операции и усиления борьбы с терроризмом)".