Киев. 5 апреля. УНИАН. Сегодня в Киеве презентовали книгу "Гагаузы Украины".

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН автор издания, доктор филологии Любовь Чимпоешь, книга готовилась к печати около 5 лет на основе собранных в течение 20 лет материалов.

Книга состоит из двух разделов, в первом из которых - "Гагаузы Украинской части Буджака" - рассказывается о селах, быте, фольклоре, переселениях и современном состоянии гагаузских сел на территории Одесской области Украины. Во второй части - "Гагаузы Приазовья", рассказывается о гагаузах, которые проживают на территории Запорожской области.

"Все факты, приведенные в книге, они печатаются впервые", - сказала Чимпоешь. Она добавила, что издание предназначено как для рядовых читателей, так и для этнографов, историков, фольклористов и др.

В свою очередь эксперт Юрий Косенко, который готовил рецензию на издание, отметил, что "эта книга - очень важная работа, которая изучает историю гагаузского народа, его обычаи, быт, взаимоотношения с соседними народами". По его словам, это издание - не справочник, а основательный научный труд, на котором можно изучать историю всего региона. "Я надеюсь, что работа будет продолжена, ведь собрано много материалов, которые не вошли в эту книгу", - сказал Косенко.

Вместе с тем, присутствовавший на презентации президент ВОО "Союз гагаузов Украины" Василий Келиогло отметил: "Я сегодня чувствую себя очень счастливым человеком, потому что сбылось одно из наших многих желаний - вышел долгожданный монолитный, объемный труд. Это - первая из книг, которая, мы уверены, будет во всех известных библиотеках. Думаю, в ней каждый сможет найти бесценную информацию. У нас есть мечта, чтобы эта книга вышла на русском и гагаузском языках».

При этом составитель издания, кандидат философских наук Федора Арнаут сообщила, что, кроме книги на русском языке, планируется издать ее на гагаузском, украинском, английском языках, а также уже достигнута договоренность с посольством Турции об издании книги на турецком языке.