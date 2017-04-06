Профильная ассоциация обвиняет власти Киева в игнорировании ее инициатив по созданию правового поля для размещения модульных газовых заправок (фото, видео)

Киев. 6 апреля. УНИАН. Компании - собственники модульных газовых заправок, входящие в состав «Первой киевской ассоциации сжиженного газа», обвиняют Киевскую городскую государственную администрацию в игнорировании их инициатив по разработке правовой базы для размещения и выделения земли под автогазозаправочные пункты (АГЗП) модульного типа. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент ассоциации Александр Приступов и глава профсоюза работников АГЗП Михаил Глущенко.

«К сожалению, системность мы увидели только в части демонтажа и незаконного сноса АГЗП. В то же время, нет системности по упорядочиванию этих действий с 2008 года, когда были намерения разработать законодательную базу и унормировать деятельность этого вида бизнеса», - сказал Глущенко.

Также он добавил, что в 2016 году Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало методическое пособие для определения уровня опасности объекта строительства, в котором была отмечена возможность размещения АГЗП модульного типа в Киеве на парковках при наличии договора на пользование данным земельным участком.

«Позицию Минрегиона поддержал лишь Департамент архитектуры КГГА, который также отметил, что на сегодня в Киеве нет решений, положений или меморандума о деятельности АГЗП», - добавил глава профсоюза.

По словам Приступова, компании, которые входят в «Первую киевскую ассоциацию сжиженного газа», хотели продемонстрировать властям открытость и готовность к сотрудничеству.

«На протяжении этих двух лет мы не были услышаны ни разу. Было создано несколько рабочих групп… Ни одна рабочая группа не показала даже мелкого конкретного, измеримого и понятного результата», - отметил Приступов, добавив, что ранее ассоциация предложила свой проект создания условий для прозрачного функционирования розничного рынка сжиженного газа (а именно работы модульных АГЗП) в виде документа под названием «Концептуальные основы развития АГЗП в городе Киев».

По словам Приступова, в этом документе были предложены механизмы оформления земельных участков под АГЗП и соблюдения норм техники безопасности.

«Как итог всего этого, мы получили тотальную зачистку всех газовых модулей на протяжении последних двух недель. В городе осталось не более 30 модулей, которые обещают убрать в течение нескольких дней. Такая вот история коммуникации предпринимателей и власти», - сказал Приступов.

Как сообщал УНИАН, данным КГГА, на территории Киева расположены более 350 АГЗП, которые установлены с нарушениями техники безопасности и без соблюдения норм законодательства. Каждый из этих пунктов несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

О наличии незаконных АГЗП сообщают инспекторы по благоустройству, общественные организации, которые выявляют такие пункты. При отсутствии документов на месте инспекторы по благоустройству составляют соответствующее предписание с требованием предоставить документацию. В случае невыполнения данного предписания, объект демонтируется силами города.

4 апреля 2017 года заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столичные власти начали тотальный демонтаж АГЗП, которые установлены нелегально и несут опасность для жителей города из-за несоблюдения норм техники безопасности, и планирует завершить этот процесс через 2-3 недели.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71836