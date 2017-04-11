В Украине стартовал Всеукраинский поэтический вернисаж "Троянди й виноград" имени Максима Рыльского

Киев. 11 апреля. УНИАН. В Украине стартовал Всеукраинский поэтический вернисаж «Троянди й виноград», который носит имя выдающегося поэта Максима Тадеевича Рыльского и продлится до 25 сентября.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор семейного Фонда М.Т.Рыльского «Троянди й виноград» Максим Рыльский.

По его словам, поэтический конкурс рассчитан на поэтов-любителей страны и ставит целью привлечь к поэзии широчайшие слои населения. Это уже четвертый конкурс, который проводят фамильный фонд Максима Рыльского, Украинский фонд культуры, музей М.Т.Рыльского при поддержке корпорации «Эталон».

«Это уже четвертый по счету конкурс. До этого поэтический вернисаж проходил в 2006, 2008, 2012 годах. Вот, наконец, мы собрались в четвертый раз... «Троянди й виноград» - это конкурс для самых широких слоев населения. Целью вернисажа является пропаганда украинской поэзии среди широкого круга читателей, привлечение к творчеству молодежи», - отметил Рыльский.

В свою очередь президент корпорации «Эталон», член жюри вернисажа Владимир Бутко назвал настоящим патриотизмом то, что делают творческие люди в Украине.

«На сегодняшний день, к сожалению, очень много людей нуждается в различной помощи. К сожалению, мы живем в такое время. Всем помочь мы не можем, но у нас есть такая традиция за 22 года существования корпорации – мы в первую очередь помогаем творческим людям. На сегодняшний день то, что делают творческие люди в Украине, – это настоящий патриотизм», - сказал Бутко.

К участию в вернисаже приглашаются творческие личности в возрасте от 10 лет и старше. Участники конкурса должны определить и назвать номинацию, предоставить основные данные о себе – ФИО, полный адрес, контактный номер телефона, указать свой возраст, образование, место работы, должность. Все произведения общим объемом до 150 печатных строк направляются в адрес Киевского литературно-мемориального музея М.Т.Рыльского с пометкой «вернисаж». Номинации вернисажа: патриотическая лирика, философская, пейзажная, интимная. Вернисаж продлится по 25 сентября включительно. После этого жюри определит 12 лауреатов и в ноябре пригласит их в Киев на торжественную церемонию – литературно-художественный вечер, во время которого победители будут читать свои стихи и получат дипломы и почетные награды – хрустальные розы.

Жюри вернисажа: Борис Олийнык, Иван Драч, Николай Лукив, Станислав Шевченко, Петр Засенко, Владимир Бутко, Виктория Колесник, Максим Рыльский.