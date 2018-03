Американская Cengart Financial Inc призывает украинскую власть защитить инвестиции компании в добычу золотоносной руды в Закарпатской области (видео)

Киев. 11 апреля. УНИАН. Представители американской компании Cengart Financial Inc призывают украинские власти и судебную систему защитить инвестиции компании в размере около 4 млн долл., которые были вложены ею в добычу золотоносной руды в Закарпатской области, поскольку на сегодня существует угроза потери права собственности на золотоносные активы. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал юрист и представитель Cengart Financial Inc и украинской компании «Закарпатполиметаллы» Дмитрий Зайцев.

По его словам, добыча руды была прекращена, а само предприятие - оператор месторождения ("Закарпатполиметаллы") разграблено "Карпатской рудной компанией", которая связана с бизнес-интересами экс-министра МВД Виталия Захарченко.

«Мы призываем власть и судебную систему защитить интересы инвестора, а именно американской компании Cengart Financial Inc, которая ранее вложила в добычу полиметаллической (золотоносной руды) на Закарпатье около 5 млн долл.», - сказал он.

По словам Зайцева, в 1998-1999 годах Cengart Financial Inc инвестировала в добычу золота на Мужиевском месторождении в Закарпатской области, оператором которого была украинская компания «Закарпатполиметаллы», более 4 млн долл. После этого ряд других компаний, представляющих интересы команды времен президента Виктора Януковича, мешали работе инвестора и пытались отобрать контроль над предприятием.

«Ранее Государственная служба геологии и недр выдала разрешение на добычу руды «Карпатской рудной компании»… Все имущество «Закарпатполиметаллы» было продано за 5 млн грн. «Карпатская рудная компания» вывезла все имущество и от рудника ничего не осталось. Все оборудование, все рейки, электровозы – все было вывезено, также была полностью демонтирована обогатительная фабрика», - добавил он.

Зайцев отметил, что на сегодня из ценного имущества осталось только 330 тыс. тонн обогащённой руды, которая содержит около 1,9 тонн золота, за которое и ведется борьба.

«На сегодня компания Avellana Gold оформила на себя «Карпатскую рудную компанию» и сейчас через суды удерживает контроль над этой компанией… А «Карпатская рудная компания» удерживает спецразрешение на добычу», - отметил Зайцев, добавив, что, по его мнению, Avellana Gold не будет инвестировать деньги в добычу золота и полиметаллической руды, а только представляет интересы тех, кто и ранее пытался получить контроль над золотоносными недрами.

Как сообщал УНИАН, в 1998-1999 годах в Украине реализовывалась программа «Золото Украины», целью которой было увеличение добычи золотоносных руд. В рамках этой программы было создано предприятие «Закарпатполиметаллы», в которое были инвестированы деньги, в том числе и компании Cengart Financial Inc.

С декабря 2006 года «Закарпатполиметаллы» прекратило хозяйственную деятельность, после чего последовали судебные разбирательства, в которых компанию-инвестора (Cengart Financial Inc) неоднократно пытались лишить права кредитора.

В июне 2014 года Зайцев сообщал, что компании, принадлежащие Захарченко, даже после смены власти в Украине продолжают незаконно контролировать предприятие «Закарпатполиметаллы».

По данным Государственной службы геологии и недр, в 2016 году Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», которые имели специальные разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и добычу полиметаллических руд на Мужиевском месторождении.

В конце марта 2017 года Госгеонедр сообщила о том, что Avellana Gold устраняет негативные последствия от деятельности предыдущих недропользователей и планирует в 2017 году провести рекультивацию территории этого месторождения.