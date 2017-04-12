Компания AVON предоставила по 125 тыс. грн помощи пяти государственным онкодиспансерам (фото)

Киев. 12 апреля. УНИАН. Компания AVON в Украине впервые предоставила грантовую помощь 5 государственным областным медицинским учреждениям для борьбы с раком молочной железы общим размером 625 тыс. грн.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор AVON в Украине и Грузии Карина Таковенко.

«Уже более 130 лет мы работаем для женщин и ради женщин. И, конечно, основная наша миссия заключается в том, чтобы заботиться о красоте, финансовой независимости и благополучии женщин. Мы понимаем, что здоровье находится в основе всего того, что происходит с качеством нашей жизни. Именно поэтому, когда мы думали о том, какая бы программа могла для AVON существовать глобально, мы понимали для себя, что на сегодняшний день рак молочной железы – болезнь, которая наиболее часто встречается среди женщин, и статистика во всем мире, тем более в Украине, очень серьезная... Соответственно, была выбрана программа по борьбе против рака молочной железы».

Таковенко подчеркнула необходимость обеспечения доступности женщин к методам ранней диагностики рака молочной железы. «Мы хотели бы момент скрининга и ранней диагностики выводить на доступный уровень. Да, сейчас в коммерческих клиниках есть очень много маммографических аппаратов, но не у всех женщин есть возможность получать эту услугу, эту консультацию. Именно поэтому возникла идея мини-грантов, которые бы мы хотели предоставить для онкоцентров, которые смогут инвестировать их в доступность раннего скрининга, ранней диагностики и предоставить возможность женщинам бесплатно проходить обследование», - сказала она.

По словам Таковенко, на получение мини-грантов заявки подали 11 медицинских учреждений. В результате конкурсного отбора было определено 5 победителей: Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр, Сумской областной клинический онкологический диспансер, Херсонский областной онкологический диспансер, Черкасский областной онкологический диспансер и Черниговский областной онкологический диспансер.

По словам председателя правления благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» Галины Майструк, победителей национального конкурса определяли экспертный совет, в состав которой вошли онкологи, специалисты лучевой диагностики, общественные активисты, перенесшие заболевание раком молочной железы.

«Опыт многих стран ЕС свидетельствует, что ранняя диагностика позволяет снизить смертность женщин от рака молочной железы до 30%. Скрининг позволяет обнаружить опухоли размером в миллиметры, а это позволяет не удалять молочную железу. Это позволяет ее оставить, не делать женщину инвалидом», - подчеркнула она.

В свою очередь главврач Черкасского областного онкологического диспансера Виктор Парамонов отметил, что подобная грантовая помощь является очень важной в борьбе с раком молочной железы.

«Той суммы, которую мы получили, хватит на три-четыре района. Бюджет для этого привлекаться не будет. Фактически, благодаря такой серьезной спонсорской помощи мы сможем, не дожидаясь бюджета онкоучреждения, успешно работать в районах», - подчеркнул он.

Фото с пресс-конференции в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/71975