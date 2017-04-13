Корпорация "Укрбуд" и европейские компании объединили усилия для строительства инновационного жилого комплекса в Киеве (фото)

Киев. 13 апреля. УНИАН. Государственная строительная компания «Укрбуд», компания с иностранными инвестициями Edelburg Development и немецкая инжиниринговая компания SAS BAU GmbH объединили усилия для строительства инновационного жилого комплекса Edelweiss House по ул. Зверинецкой, 72, в Печерском районе Киева.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода.

«Для внедрения передовых технологий и поднятия конкурентоспособности наших проектов, мы привлекли партнеров Edelburg Development и SAS BAU GmbH», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор Edelburg Development Роман Лазарев отметил, что жилой комплекс будет оснащен современными технологиями на основе разработок европейских инженеров-строителей.

«С помощью технологических решений мы пытаемся уменьшить стоимость для наших покупателей. Например, мы внедряем индивидуальные вентиляционные системы, которые позволят людям не греть улицу при проветривании. Ведь наибольшее количество теплопотерь происходит, когда мы открываем форточки. Каждая квартира будет оборудована такой системой», - сказал он.

По словам Лазарева, планируется также внедрить технологии для экономии энергоресурсов.

«Планируется собственная котельная каскадного типа. Это когда котлы включаются последовательно в зависимости от нагрузки для экономии газа. Также все места общего пользования будут оборудованы датчиками движения для экономии электроэнергии», - сказал он.

Лазарев добавил, что в жилом комплексе предусмотрена необходимая для жизни инфраструктура.

«В жилом комплексе есть почти вся инфраструктура. Есть детский садик, кафе, магазин у дома и видеонаблюдение. Все это на закрытой территории», - подчеркнул он.

Также Лазарев сообщил, что сдача жилого комплекса в эксплуатацию планируется в 2019 году, а продажи стартовали с 3 апреля 2017 года.

Присутствовавший на пресс-конференции директор компании SAS BAU GmbH Александр Семидуберский отметил, что в жилом комплексе Edelweiss House мест для парковки больше, чем квартир.

«Очень странно, что в Украине не задумываются о том, что в доме квартир должно быть меньше, чем паркомест. В Германии это прописано законом. На этом объекте мы увеличили количество паркомест до 610, тогда как квартир 474. А также, подняли потолки, чтобы люди ощущали комфорт», - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор Edelburg Development отметил, что в случае необходимости паркоместа могут продаваться отдельно от квартир или сдаваться в аренду.

«Сейчас цена паркинга составляет не больше 10% от стоимости квартир, мы продаем по 12 тыс. долл.», - сказал он.

Справка УНИАН. Государственная строительная компания «Укрбуд» создана постановлением Кабинета министров Украины в 2004 году. В состав компании входят 14 дочерних предприятий, в том числе 5 учебно-курсовых комбинатов, 6 проектных институтов («Киевский Промстройпроект», «Львовский Промстройпроект», «Одесский Промстройпроект», «Приднепровский Промстройпроект», «Донецкий ПромстройНИИ проект», «Тернопольский Промстройпроект»), 2 генподрядных строительных предприятия («Укрмонолитспецстрой» в Киеве и «Харьковстрой»), гостиница «Затишок» в Киеве.

Edelburg Development – компания с иностранными инвестициями, предоставляющая услуги в сфере инжиниринга и девелопмента, была создана в 2016 году. Сейчас в портфеле компании 5 проектов жилой недвижимости в Киеве, их общая площадь составляет около 500 000 квадратных метров. Штат компании насчитывает 40 сотрудников - профессионалов рынка недвижимости.

Фото с пресс-конференции в УНИАН : https://photo.unian.net/rus/themes/72000