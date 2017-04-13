Чаще всего в марте интернет-СМИ упоминали о Порошенко, Савченко и Гройсмане - исследование компании Active group

Киев. 13 апреля. УНИАН. Чаще всего в марте интернет-СМИ упоминали президента Украины Петра Порошенко, народного депутата Надежду Савченко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Такие данные основатель исследовательской компании Active group Андрей Еременко обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, исследование проводилось в течение марта 2017 года во всех регионах Украины, включая временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Были проанализированы публикации более 300 он-лайн СМИ.

Как отметил Еременко, если брать количество упоминаний о Порошенко за 100 баллов, то Савченко набирает по количеству упоминаний 45 баллов, Гройсман - 44. Далее идет генпрокурор Юрий Луценко (28 баллов), по 18 получили мэр Львова Андрей Садовый, бизнесмен Ринат Ахметов, министр внутренних дел Арсен Аваков, 12 баллов получил народный депутат Дмитрий Ярош, экс-премьер-министр Арсений Яценюк - 9 баллов, по 8 - народные депутаты Вадим Новинский, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко, 7 - Михеил Саакашвили.

В то же время эксперт отметил, что в крымских интернет-СМИ украинские политики упоминались преимущественно в негативном контексте.

По мнению Еременко, это связано с постоянной необходимостью оккупационной власти АР Крым доказывать крымчанам, что аннексия для них была единственным "благим" выходом.

"Сам факт, что такая работа до сих пор является необходимой для российской власти, свидетельствует о том, что, несмотря на откровенно слабую информационную работу Украины и тотальную пропаганду российских медиа, жители Крыма продолжают сомневаться в "благости" российской власти и "проблемности" украинской власти", - считает Еременко.