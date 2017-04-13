В марте интернет-СМИ Крыма упоминали украинских политиков в 1,5 раза больше, чем информационные сайты других регионов Украины - исследование компании Active group

Киев. 13 апреля. УНИАН. В марте украинских ведущих политиков в интернет-СМИ Крыма упоминали в 1,5 раза больше, чем информационные сайты в 8 областях Украины, где эти фамилии упоминались больше, чем во всех других регионах.

Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучил основатель исследовательской компании Active group Андрей Еременко.

По данным исследования, больше всего фамилии ведущих украинских политиков упоминались в интернет-СМИ в Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Волынской, Кировоградской, Сумской, Закарпатской и Ривненской областях.

В то же время Еременко отметил, что в Крыму украинские политики в публикациях в интернете упоминались главным образом в негативном контексте.

Исследование проводилось в течение марта 2017 года во всех регионах Украины, включая временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Были исследованы публикации более 300 онлайн-СМИ.