В Киеве торжественно представили программу IX международной Пасхальной ассамблеи "Духовность объединяет Украину" (видео)

Киев. 13 апреля. УНИАН. В Киеве по случаю Пасхальных праздников торжественно представили программу фестиваля «IX международная Пасхальная ассамблея «Духовность объединяет Украину».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы художественного праздника.

Ассамблея будет проходить с 17 по 30 апреля в Киеве. Программа фестиваля включает 46 мероприятий, среди которых выступления ведущих коллективов и солистов Украины. Также будет звучать музыка разных эпох, жанров и стилей в исполнении зарубежных гостей – старинные церковные и фольклорные песнопения, оперная, симфоническая, хоровая и камерная классика, а также современные композиции украинских и зарубежных авторов.

Программой мероприятий запланировано, что 28 апреля состоится концерт-реквием памяти украинского оперного певца Василия Слипака, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Также в этот день будет объявлено о присвоении имени Героя Украины Василия Слипака Большому залу Национальной музыкальной академии Украины.

Организаторы Пасхальной ассамблеи сообщили, что почти все мероприятия будут бесплатными, за исключением нескольких концертов, в том числе в Национальной опере, и пригласили всех киевлян и гостей столицы.

Открытие ассамблеи состоится в Национальном заповеднике “София Киевская” 17 апреля в 15:00 духовным хоровым пением. Ему будут предшествовать торжественные фанфары и Пасхальные перезвоны колоколов в храмах Киева.

Начальник научно-организационного отдела Ольга Голинская рассказала, что Пасхальная ассамблея является ежегодным традиционным мероприятием, которое инициировал ректор Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор, народный артист Украины Владимир Рожок.

В свою очередь проректор по воспитательной, творческой работе и международным связям НМАУ, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины Леся Олейник рассказала, что за годы проведения ассамблеи это мероприятие превратилось в общеобразовательное и общехудожественное культурное событие Украины, поэтому в мероприятиях принимают участие представители почти всех регионов Украины.

“Мы хотим выразить большую благодарность людям, которые понимают необходимость и важность этого мероприятия, потому что мероприятие действительно уникальное. Всегда начинается после светлого Воскресения, и начинается фанфарами, которые звучат с балюстрады Национальной музыкальной академии Украины. А после этого в 15:00 начинаются хоровые концерты прекрасных хоровых коллективов, и дальше уже звонари почти всех храмов Киева сообщают о том, что наступает международная Пасхальная ассамблея”, - отметила Олейник.

В то же время она поблагодарила районные, городские, областные госадминистрации и художественно-культурные учреждения разных городов Украины, которые нашли возможность профинасировать поездку в Киев своих коллективов. “Это очень важно, потому что, к большому сожалению, Министерство культуры Украины не выделило ни копейки на это мероприятие”, - сказала Олейник.

Также она обратила внимание на сотрудничество с посольствами иностранных государств, аккредитованными в Украине. К проведению Пасхальной ассамблеи присоединились посольства Италии, Узбекистана, Швейцарии, Литвы и Венгрии. В рамках ассамблеи ожидаются выступления творческих исполнителей и коллективов этих стран.

Кроме того, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины Леся Дычко отметила, что в этом году Пасхальная ассамблея является тщательно продуманным мероприятием. “Ассамблея – это радость. Ассамблея – это все же бесплатно на таком высоком уровне. Это действительно - наше завоевание, такое большое прекрасное завоевание”, - сказала она.

Дычко рассказала, что лично прослушала выступления хоров, пригласила для участия в мероприятиях. Эти хоры уже успели одержать победы на различных конкурсах в разных городах Украины, а некоторые - и за рубежом.

С тем, что на фестиваль приглашены действительно блестящие хоры, согласился заслуженный деятель искусств Украины Александр Тарасенко. “Абсолютно можно утверждать, что это наполовину хоровой фестиваль”, - сказал он. Тарасенко отметил, что в рамках ассамблеи будет выступать много студенческих хоров.

В рамках Пасхальной ассамблеи будет увековечена память выдающихся украинцев – деятелей музыкальной культуры, народных артистов, профессоров Анатолия Авдиевского, Дмитрия Гнатюка и Олега Кудряшова.

Внимание любителей музыки привлекут монографические концерты: “Литургия” Евгения Станковича, “Украинская духовная музыка XXI века: Владимир Рунчак”, “Песни безвременья” Георгия Свиридова, “Реквием“ Вольфганга Амадея Моцарта, “Литургия Святого Иоанна Златоуста” Якова Яциневича, симфоническая музыка Людвига ван Бетховена. Мероприятия будут проходить на многих концертных площадках и в храмах Киева. Художественный праздник будет проходить под патронатом Украинских православных церквей при содействии Национальной академии искусств Украины и творческих союзов.