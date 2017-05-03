Катя Chilly: первый, большой, особенный концерт 7 июня в Киеве

Катя Chilly – один из самых ярких феноменов украинской, а возможно и мировой музыки. Певица-нонконформист, разрушающая стереотипы так называемого «формата», ее невозможно спутать с кем-то другим. Где в ней, такой маленькой, нежной, умещается столько голоса, столько разных голосов – неизвестно. Но эта синергия превращается в удивительный и хрупкий цветок необыкновенной музыки.

Катя Chilly - одна из первых певиц, которая стала популярна и узнаваема, благодаря объединению аутентического украинского мелоса и музыку в стиле hi-tech еще несколько лет назад. Через некоторое время, «на пике» своей популярности и к разочарованию своих поклонников, Катя Chilly вдруг исчезла… А потом также неожиданно появилась на «слепых прослушиваниях» одного из популярных музыкальных ТВ-проектов, ошеломив своим выступлением и экспертов, и зрителей. В созданном ею музыкальном мире переплелись фольклорные мотивы, народные песни, суперсовременная музыка с электронной полиритмической начинкой и уникальный способ подачи вокала с элементами оперного пения. Все это вместе – создает незабываемое впечатление у зрителей.

«Словно пробуешь что-то прохладное, солнечное и горьковатое одновременно. Неясно почему, но здесь стеклянные и металлические конструкции не рушат льняную и древесную эстетику, а наоборот – подчеркивают ее выразительность. И эта связь взаимна, даже в неодухотворенные вещи входит - жизнь,» - так комментируют зрители свои необычные и яркие эмоции, пережитые во время исполнения песен удивительной, интересной и неожиданной Катя Chilly: https://www.youtube.com/watch?v=j-bhKg_4Ezg

Первый, большой, особенный концерт Катя Chilly состоится в Киеве 7 июня в Киеве в Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского (г. Киев, ул. Архитектора Городецкого 1-3/11)

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