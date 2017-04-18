Парламентский IT-комитет предлагает ввести уголовную ответственность за повреждение телеком-сетей и кражу медного кабеля

Киев. 18 апреля. УНИАН. Комитет Верховной Рады по вопросам информатизации и связи предлагает ввести уголовную ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей, поскольку кражи медного кабеля приносят отрасли многомиллионные убытки и угрожают кибербезопасности страны.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава парламентского комитета Александр Данченко.

«Мы предлагаем ввести… уголовную ответственность за повреждение всех типов линий связи. В первом случае (если кража была осуществлена впервые – УНИАН) это 1-2 года лишения свободы», – сказал он.

Кроме того, Данченко предложил создать реестр краденого телекоммуникационного оборудования, который позволил бы отслеживать не только злоумышленников, которые вырезают кабель, но и нечестных операторов, которые покупают и используют вырезанное оборудование.

Также глава парламентского комитета подчеркнул, что необходимо на законодательном уровне предусмотреть норму, запрещающую принимать многожильный кабель у населения в точках приема цветного лома.

По словам Данченко, ІТ-комитет уже разработал соответствующий законопроект и намерен в ближайшие несколько дней, после того как операторы ознакомятся с ним, зарегистрировать документ в парламенте.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции глава ассоциации «Телас» Леонид Ошеров, по итогам 2016 года убытки крупнейших игроков телекоммуникационного рынка, входящих в состав ассоциации, составили более 400 млн грн.

При этом Ошеров подчеркнул, что вопрос кражи кабеля касается не только операторов, это также вопрос национальной безопасности. В случае повреждения кабеля без связи могут остаться целые города, включая все стратегические элементы инфраструктуры.

Как сообщил директор по корпоративным коммуникациям оператора фиксированной связи «Укртелеком» Михаил Шуранов, который также присутствовал на пресс-конференции, в 2017 году количество краж кабеля оператора выросло до 25 тысяч. По словам Шуранова, только в 10% случаев правоохранительные органы задерживали воров, которые были пойманы на месте преступления, после чего отпускали их в тот же день. Поэтому оператор поддерживает инициативы парламентского ІТ-комитета по введению уголовной ответственности за повреждение сетей.

Также участники мероприятия обратились к правоохранителям с просьбой обратить внимание на проблему кражи кабеля, которая только усугубляется с каждым годом.

Как сообщал УНИАН, количество краж медного кабеля одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций компании «Укртелеком» в 2016 году выросло на 30% - до 18 тысяч, а в 2015 году составило 15 тыс. случаев, что в 2,5 раза больше, чем в 2014 году. Особенно критическая ситуация с кражами медного кабеля наблюдается в Днепропетровской области.