22 апреля состоится официальное открытие XVIII ножевого шоу "Стальная грань"

Мероприятие пройдёт в выставочном центре АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им. Пушкина).

Первый день работы XVIII ножевого шоу "Стальная грань" будет посвящен Дню Земли, который отмечается 22 апреля. Ориентировочно в 10.00 на открытой площадке перед ВЦ АККО Интернешнл мастера из «Кузни Петра", Центра традиционного кузнеческого ремесла, Кременчугского союза кузнецов Полтавщины, а также кузнецы из других уголков Украины начнут свои мастер-классы.

Особым событием в программе мастер-классов кузнецов будет изготовление специальных инструментов для участников экспедиций-полярников, работающих на ст. им. Вернадского. Представители НАНЦ Украины будут принимать участие в открытии «Стальной Грани» и лично из рук кузнецов получат нужные полярникам инструменты.

Так же в течении двух дней будут проходить обучающие мастер-классы и соревнования. К участию приглашаются желающие испытать себя в мастерстве ковки и добывания огня.

Ориентировочно в 11.00 в рамках Ножевого шоу начнёт свою работу шоу-программа в зале выставочного центра. Представители украинского козачества, реконструкторских объединений, школ исторического фехтования, спортивных федераций и клубов, выступят с показательными номерами и проведут интерактивы со взрослыми и детьми.

Кроме того, на «Стальной грани» будут проведены обучающие семинары и мастер-классы по многим актуальным темам как для взрослых, так и для детей: будут затронуты вопросы самозащиты, первой доврачебной помощи, проведены занятия по военной подготовке. Все мастер-классы и семинары в рамках шоу проводятся инструкторами бесплатно.

Традиционный для Ножевого шоу город мастеров откроет свои двери для всех желающий и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др. Посетителей ждёт масса разнообразных выступлений и конкурсов с призами.

Полная программа XVIII ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/ru/program/



Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им. Пушкина ).

График работы XVIII ножевого шоу «Стальная грань»:

22 апреля : 10.00 - 19.00 (на открытой площадке) (11.00 - 19.00 в зале);

23 апреля : 10.00 - 18.00.

Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85