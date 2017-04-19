Госрезерв Украины планирует до конца года создать холдинговую госкомпанию "Агрорезерв" (фото)

Киев. 19 апреля. УНИАН. Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) в рамках реформы своей структуры планирует до конца 2017 года создать холдинговую госкомпанию «Агрорезерв», которая объединит 10 предприятий аграрного направления, подчиненных ведомству, что позволит привлечь иностранные инвестиции, увеличить стоимость активов и улучшить эффективность управления ими. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Госрезерва Вадим Мосийчук.

«У нас есть 10 подотчетных предприятий. Суммарной мощностью до 1 млн тонн хранения зерновых…На 2017 год наша главная цель объединение этих предприятий в единое госпредприятие «Агрорезерв» и последующая его корпоратизация», - сказал Мосийчук.

Он сообщил, что создание единого агрохолдинга, в том числе, повысит эффективность управления активами, а также позволит привлечь иностранные инвестиции.

«В рамках консолидации и корпоратизации мы бы хотели на следующем этапе привлечь инвесторов в это госпредприятие. Мы рассматриваем в 2019-2020 годах частичную реализацию пакета акций до 25% на фондовых площадках, но государство оставляет за собой стратегический пакет акций», - сказал Мосийчук, добавив, что по результатам оценки аудиторской компании «Бейкер Тилли Украина» стоимость необоротных активов 10 предприятий аграрного направления Госрезерва составляет 1 млрд грн.

В свою очередь генеральный директор аудиторской компании «Бейкер Тилли Украина» Александр Почкун сообщил, что одной из целей объединения в одну компанию является усиление контроля государства за активами этих предприятий.

«Ситуация на предприятиях является неоднородной. Есть предприятия с лучшим менеджментом, есть с более слабым менеджментом, или с большими, так скажем, историческими проблемами», - сказал Почкун.

Он отметил, что работа по оценке предприятий в 2016 году продолжалась полгода, в ходе которой были определены основные проблемы. «После этого мы сделали небольшое исследование, как эти проблемы решаются. Мы видим, что есть позитивные изменения, многие проблемы уже исправлены, что дает возможность для начала следующего этапа – фактического объединения этих предприятий», - сообщил Почкун, добавив, что по итогам 2016 года была отмечена позитивная динамика в объемах предоставленных услуг данными предприятиями, а также в том, что они стали прибыльными.

Глава Госрезерва Мосийчук сообщил, что следующим этапом, по аналогии с созданием «Агрорезерва», будет создание холдинговой госкомпании «Нефтерезерв».

«Создание двух компаний «Агрорезерв» и «Нефтерезерв» даст возможность повысить эффективность управления предприятиями, улучшит меры по выполнению основной функции Госрезерва – обеспечение потребности государства в материальных ценностях, а для государства - это возможность увеличить капитализацию, то есть стоимость госактивов, и привлечь инвестиции в эти предприятия», - сказал он.

Кроме этого, Мосийчук сообщил, что Госрезерв инициирует создание независимых наблюдательных советов на своих предприятиях.

«Надеюсь, что во втором квартале этого года у нас пройдут необходимые этапы для создания набсоветов. Мы рассматриваем наблюдательный совет как эффективный независимый инструмент, который обезопасит предприятия Госрезерва от политического и любого другого влияния, и даст возможность развиваться в наиболее эффективном направлении», - сказал он, добавив, что членами набсоветов также могут стать иностранные представители.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году система Госрезерва получила почти 5,5 млн грн чистой прибыли с маржой 2%, тогда как 2014 год предприятия ведомства закончили с убытком. По итогам 2016 года предприятия Госрезерва получили около 10,7 млн грн прибыли.

Система государственного резерва Украины – это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба. Подобные ведомства существовали в Украине со времен СССР.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/72096