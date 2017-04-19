Дизайнеры Украины инициируют учреждение 27 апреля своего профессионального праздника (видео)

Киев. 19 апреля, УНИАН. Дизайнеры Украины инициируют учреждение 27 апреля своего профессионального праздника.

Об этом сообщил председатель правления Союза дизайнеров Украины (СДУ) Юрий Борисов на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в 2017 году исполняется 30 лет со дня создания Союза дизайнеров Украины (СДУ). По его словам, Союз решил инициировать учреждение 27 апреля Дня дизайнера Украины. Борисов отметил, что такой профессиональный праздник должен быть, поскольку государство без собственного дизайна является сырьевым придатком, а без дизайнерской составляющей не может быть и речи о развитии отечественной промышленности и экономики.

По его словам, СДУ обратился к президенту Украины по поводу учреждения такого праздника, но в настоящее время этот вопрос не решен, так как происходит бюрократическое согласование с правительством, министерствами.

Борисов сообщил, что профессионалы предлагают отмечать День дизайнера Украины вместе с мировым сообществом 27 апреля, в тот же день, когда ежегодно отмечается World Design Day. По его словам, Всемирный день дизайнера отмечается в день основания Международного совета по дизайну.

Председатель правления СДУ отметил, что, хотя эта дата еще не учреждена, к 27 апреля Союз дизайнеров Украины организует «ряд мероприятий, ряд акций, которые имеют целью популяризировать нашу профессию».

Украинский дизайнер одежды Диана Дорожкина отметила, что в Украине «много талантливых людей, и мы должны это отмечать, мы должны это популяризировать». «У нас много талантливых студентов. Посещая различные конкурсы, выставки, глядя на студенческие работы, могу уверенно сказать, что у нашей талантливой молодежью есть будущее», - подчеркнула она. Дорожкина отметила необходимость создания дизайнерских центров, арт-галерей, где возможно раскрытие талантливых дизайнеров и их дальнейшая реализация в перспективных проектах.

«Если обратить внимание специалистов, тех людей, которые готовы финансировать, подключить меценатов, то наша страна в ближайшее время может стать одной из самых ярких, из самых красивых творческих дизайнерских стран», - сказала Дорожкина. При этом она отметила необходимость финансирования государством «интересных проектов».

Борисов сообщил, что сейчас ко Дню дизайнера во многих городах Украины проводятся акции, в частности, в Одессе - выставка открыток, в Харькове будет широкомасштабная акция - «там планируются показы мод, там планируются выставки, инсталляции». Борисов сообщил, что «главной фишкой является объявление на всю Украину» в рамках акции «Поздравь своего друга своей открыткой, в свой праздник» конкурса на лучшую праздничную открытку. По его словам, к участию приглашены 40 ведущих кафедр дизайна в Украине.

Дорожкина отметила, что целесообразно было бы разместить лучшие работы на конструкциях наружной рекламы по всей Украине.

Борисов добавил, что это очень интересная идея, которая может быть воплощена в ближайшее время.

Президент Конфедерации дизайнеров и стилистов Украины, ректор Художественного института им. Сальвадора Дали Оксана Фурса отметила необходимость учреждения в Украине профессионального праздника дизайнеров. Она подчеркнула, что к нынешнему неофициальному празднику в Киеве на базе Художественного института будет проходить «целый месячник с разными диспутами, мастер-классами, выставками». По ее словам, «очень хочется вернуть Киеву тот статус, который был утерян, - красивого города Европы наряду с Парижем».

Народный художник Украины, дизайнер-график, профессор Виталий Шостя отметил, что «все на свете, кроме того, что создано Господом Богом, все сделано дизайнерами». По его словам, важна красота тех вещей, которые нас окружают, поскольку это влияет на развитие общества в плане эстетики, культуры. При этом он подчеркнул, что в Украине создано много профильных учебных заведений, но уровень подготовки специалистов во многих из них достаточно низок. Также, по его словам, проблемой является то, что «дизайн не нужен плановой экономике, потому что плановая экономика - это синоним дефицита, а в первую очередь - дефицита идей».