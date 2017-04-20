В Киеве 28 апреля стартует крупнейший в Украине фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand-2017 (видео)

Киев. 20 апреля. УНИАН. Крупнейший в Украине технический фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand-2017 пройдет с 28 апреля по 2 мая в Киеве на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил пресс-секретарь фестиваля Владимир Мукан.

"В этом году будет более 900 машин. Мы стремимся к тому, чтобы на каждом новом фестивале были инновации. Например, мы собираемся привезти Citroеn DSс с уникальной подвеской", - сказал Мукан, отметив, что на этом фестивале ретроавтомобилей будет представлено больше авто, чем обычно.

Присутствовавший на пресс-конференции один из организаторов фестиваля Павел Лозовенко отметил, что в этом году будет много редких автомобилей.

«Будут присутствовать такие знаковые автомобили, как ЗИС – 110 и ГАЗ-М-72 в оригинальной комплектации и на ходу. Кроме того, будет очень редкая машина ГАЗ-23. По некоторым данным, выпущено всего 601 такой автомобиль. Также будет ряд американских автомобилей, в частности, мы планируем показать уникальный Lincoln Continental, который в Украине еще не демонстрировался», - сказал Лозовенко.

Он сообщил, что гости фестиваля смогут бесплатно покататься на эксклюзивных автомобилях.

Также присутствовавший на пресс-конференции один из организаторов фестиваля Вадим Навроцкий сообщил, что на фестивале можно будет увидеть, как со временем изменялись автобусы ЛАЗ.

«На фестивале будет выставлено 14 автобусов ЛАЗ. От ЛАЗ 695 1961 года до НеоЛАЗа. Это будет называться эволюция автобусов ЛАЗ. Также, мы решили воссоздать автобусы ЛАЗ, которые производились для космонавтов, их в Украине нет», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель Комиссии ретродвижения Украины Роман Щипков сообщил, что во время фестиваля состоится ночное ралли.

"Хочу объявить, что состоится второе по счету ночное ралли на ретроавтомобилях с элементами квеста. В этот раз задействованы 4 государственных музея. Нам удалось договориться, что они будут открыты к просмотру. Открытие выставки 28 апреля в 11-00 возле главного входа музея авиации, а старт ночного ралли будет с субботы на воскресение в 20 часов 22 мин", - сказал он.

Также организаторы сообщили, что в ходе фестиваля будут проводиться развлекательные мероприятия - соревнования на детских педальных автомобилях, выставка старинной радиотехники, велосипедов и мототехники.

Как сообщал УНИАН, весной 2016 года в Киеве прошел четвертый в Украине фестиваль ретро автомобилей OldCarLand-2016.