Отключение аналогового телевидения в Украине несет информационную опасность – "Информационный Майдан" (видео)

Киев. 20 апреля. УНИАН. Отключение аналогового телевидения в Украине несет информационную опасность.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер ОО "Информационный Майдан" Павел Билоножко.

Он напомнил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение отключать аналоговое телевидение с 30 июня и переходить на цифровое.

«Первой областью, где это произойдет, станет Кировоградская. Это опасно для нашего государства, потому что, во-первых, мы три года говорили о том, что ничего не делается для того, чтобы подготовить техническую составляющую цифрового вещания так, чтобы эффективно население было обеспечено именно цифровым вещанием. На сегодняшний день у нас цифровым вещанием покрыто около 60% территории Украины. То есть, если отключить аналоговое телевидение в Кировоградской области и вообще в Украине, то только 30% населения сможет смотреть украинское вещание», - сказал он.

Это, по его мнению, приведет к тому, что те люди, которые будут иметь возможность, будут переходить на спутник и смотреть вместе с украинскими, российские пропагандистские каналы.

«А большая часть населения, в частности, бабушки в селах, во-первых, будут мягко говоря, недовольны такой ситуацией, когда не смогут посмотреть новости, сериалы. Поэтому будет серьезное сопротивление, серьезное недовольство населения действиями украинской власти, которая позволяет издеваться над людьми», - считает общественный активист.

Впрочем, по его словам, это лишь вершина айсберга.

«Главная проблема в том, что, к сожалению, команда бывшего премьера Яценюка сегодня возглавляет ключевые структуры, которые отвечают за информационную безопасность нашего государства – Госспецсвязь, концерн РРТ и другие структуры. И эти люди разрушают сферу изнутри страны. Таким образом, происходит подыгрывание Кремлю, подыгрывание Путину в том, чтобы Украина потеряла независимость. Мы узнали, что в концерне РРТ работает та самая аудиторская фирма, которая была задействована в подготовке к его искусственному банкротству в 2014 году. Мы остановили процесс банкротства», - отметил Билоножко.

Он выразил убеждение, что управлять цифровым телевидением в Украине должна не государственная структура, а государственный концерн РРТ.

«РРТ - это национальная безопасность нашего государства. Красная кнопка украинского телевидения должна остаться в государстве», - подчеркнул он.

В свою очередь эксперт по вопросам развития телерадиовещания в Украине Анатолий Антоненко сказал следующее: «Сегодня нужно поручить концерну РРТ привести два мультиплекса в нормальное состояние, чтобы расширить количество передатчиков, сделать мощнее некоторые передатчики, чтобы привести охват населения до 95%, только после этого можно говорить об отключении аналогового телевидения».

В то же время народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин высказал мнение, что «власть заинтересована накануне в том, чтобы отключить более-менее объективные каналы и, таким образом, установить контроль над информационным пространством и фактически глобальную цензуру в новостных ресурсах».

«Мы сегодня имеем серьезный вызов перед медиа в Украине путем уничтожения аналогового телевидения, аналоговой связи и блокировки создания альтернативы современной в виде цифрового телевидения. Все это делается исключительно с целью узурпации власти», - считает он.