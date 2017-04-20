Секретарь горсовета Днепра заявляет о безосновательности обвинений его в коррупции и будет доказывать свою невиновность в суде (видео)

Киев. 20 апреля. УНИАН. Секретарь горсовета Днепра Вячеслав Мишалов называет местью со стороны партии «Самопомич» и ее руководства выдвинутые в его адрес обвинения в коррупции и будет доказывать свою невиновность и требовать опровержения клеветы в судебном порядке.

Об этом Мишалов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в конце марта в отдельных СМИ со стороны центрального аппарата партии «Самопомич» стала появляться информация с обвинением его в коррупционных действиях - якобы в лоббировании на тендерах по модернизации инфраструктуры города интересов компании «Мастерстрой», соучредителем которой является его отец.

«Обвиняют, что якобы помогаю своему отцу, который уже более 30 лет занимается в системе развития объектов инфраструктуры, выигрывать на тендерах. Но, кроме фейковой информации в СМИ и клеветы одного человека, никаких документальных подтверждений нет и не существует», - сказал Мишалов.

Он пояснил, что компания «Мастерстрой» действительно в течение определенного времени выиграла три тендера по реконструкции городской инфраструктуры. Впрочем, в одном случае 6 из 9 млн грн городских бюджетных средств были возвращены в связи с неполным выполнением работ из-за наступления холодов, во втором - результаты тендера были аннулированы, в третьем - бюджетные средства еще не выделялись.

Мишалов подчеркнул, что он, как секретарь горсовета, не имеет права подписи соответствующих тендерных документов, на решение большинства депутатов также повлиять не может.

«Все эти жалобы появились после «львовского мусора» и, скорее всего, инспирированы Андреем Садовым», - сказал Мишалов.

По его словам, когда во Львове возникли проблемы с местом захоронения бытового мусора, власти Днепра первыми заявили о готовности помочь и принять мусор на своей территории. Однако, как оказалось в дальнейшем, ситуация с временной начала перерастать в постоянную. «Мы заявили, что не в состоянии больше принимать львовский мусор и проблему надо уже начать решать на местном львовском уровне. Но ситуация не решалась – то ли потому, что не выгодно ее решать, то ли не желают или не умеют. Таким образом поднялась волна ангажированных обвинений в мой адрес и еще 25 руководителей различных уровней, которые находятся в «Самопомочи», - отметил Мишалов. При этом он сказал, что для «решения вопроса с приемом и захоронением львовского мусора, о котором теперь знает вся страна, мне предлагали огромные средства, где счет идет на сотни тысяч гривен, но я отказался».

Мишалов отметил, что он обратился с иском в суд с целью, чтобы те лица, которые обвиняют его в коррупции, в судебном порядке либо доказали его вину, либо опровергли обвинения.

«В тот момент, когда появится хоть что-то против меня, что представляет юридическую силу (я не голословно говорю), я принесу свой мандат в приемную городского головы и сложу полномочия», - заверил Мишалов.