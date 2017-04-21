Депутат Андрей Немировский призвал руководство правоохранителей разобраться с коррупционными схемами на Киевской городской таможне (видео)

Киев. 21 апреля. УНИАН. Народный депутат Украины Андрей Немировский призвал руководство правоохранительных органов расследовать коррупционные схемы на Киевской городской таможне и таможенном посту «Столичный».

Об этом депутат сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, коррупционные схемы на Киевской городской таможне, а также таможенном посту «Столичный» принесли государству убытки в размере 9 млн долл. только за февраль-март 2017 года.

«Поводом моего обращения является вопиющая ситуация коррупции на киевской региональной таможне. Деятельность руководителя этой таможни Сергея Тупальского давно привлекла внимание СМИ и требует необходимого внимания со стороны правоохранительных органов… Стало известно, что он и его брат являются фигурантами незаконных сделок по растаможиванию товаров и нанесении государству убытков в особо крупных размерах», - сказал депутат.

По его информации, в 2010 году Сергеем Тупальским вместе с его родным братом Александром была основана таможенное-брокерская компания, которая до сегодняшнего дня занимается коммерческой деятельностью.

«Как только Сергей Тупальский приходит руководить очередным таможенным постом, он пытается перенаправить все наиболее прибыльные предприятия, организации оформлять таможенные документы именно через фирму своего брата», - сказал он.

Так, по словам Немировского, в 2015 году, когда указанный чиновник возглавил таможенный пост «Святошино», оформление деклараций на этой таможне начала осуществлять именно компания его брата, хотя ранее она не работала на этом посту.

Кроме того, по его словам, на таможенном посту «Столичный» была раскрыта схема, по которой значительно занижалась таможенная стоимость товаров.

«С марта 2017 года весь поток ткани был перенаправлен из Одесского порта на таможенный пункт «Столичный». Оформление осуществляется по такой схеме. Ткань заявляется по заниженной стоимости, а так как таможня должна проверить вес и характеристики, чтобы определить стоимость товара, таможня отбирает образцы для определения кода товара. Субъект, который не хочет ждать экспертизы и платить налоги, просто подает временную декларацию, по которой платит в бюджет копейки от реальной стоимости и исчезает с этим грузом», - сказал он.

По его словам, правоохранительные органы бездействуют, не принимают необходимых мер.

«Мы до сих пор не видим реакции правоохранительных органов, хотя были заявления Антикоррупционного прокурора, что заведены криминальные дела, заявления ГФС… Дело потихоньку ломается», - сказал депутат.

«Я считаю это дело надо расследовать, я могу предоставить доказательства», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено преодолеть коррупцию на всех украинских таможнях и создать благоприятные условия для развития конкуренции и легального бизнеса в нашей стране.

В июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций. В мае прошлого года Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 млн долл. Проект был согласован весной 2016 года. Премьер ранее оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 млрд грн в год.