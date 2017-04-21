Родственники погибших от взрыва на АЗС "БРСМ-Нафта" в Переяславе-Хмельницком призывают президента взять расследование трагедии под личный контроль

Киев. 21 апреля. УНИАН. Родственники погибших от взрыва на автозаправочной станции «БРСМ-Нафта» в Переяславе-Хмельницком (Киевская обл.) призывают президента Украины Петра Порошенко взять под личный контроль расследование этого дела для скорейшей передачи его в суд.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила адвокат Татьяна Панченко, представляющая интересы потерпевших.

«Я обращаюсь к президенту Украины как гаранту Конституции, Генеральному прокурору Украины и к прокурору Киевской области с огромной просьбой: направьте дело в суд с правильной квалификацией, с полностью установленным кругом лиц, не выборочно – кого удобно направить в суд, а с кругом лиц, которые действительно виновны в случившемся», – сказала Панченко.

Она подчеркнула, что дело о трагедии, которая произошла еще в апреле 2014 года, затягивается на этапе досудебного расследовании и не передается в суд.

«На досудебном расследовании намного легче затянуть дело, чтобы оно вообще не дошло до суда и виновные не были наказаны. Поэтому правоохранные органы сегодня не заинтересованы в том, чтобы дело пошло в суд», – сказала адвокат.

При этом Панченко сообщила, что строительство и эксплуатация данной АЗС проводились с очевидными нарушениями, которые привели к трагедии и на которые уполномоченные госорганы не реагировали.

В частности, на данной станции за три года ее работы ни разу не проводился техосмотр. Кроме того, автозаправочная станция была оборудована подвальным помещением, что не только не предусмотрено проектом строительства, но и вовсе запрещено действующим законодательством. Именно в подвальном помещении скопился газ, который впоследствии взорвался.

По словам Панченко, также станция не была оборудована обязательными газовыми сигнализаторами, которые автоматически отключает подачу газа в случае его утечки. «Кроме того, у них (на автозаправочной станции – УНИАН) не измерялось давление, они не видели надлежащим образом, есть ли у них утечка газа», – сказала адвокат, добавив, что жалобы работников на запах газа руководство станции проигнорировало.

«Расследование данного дела показало, что в нашем государстве такие взрывоопасные объекты, как автозаправочные станции, можно строить без проекта, не вводить их в эксплуатацию, оформлять право собственности при отсутствии всей необходимой документации от госорганов, которые должны были контролировать данный объект на этапе строительства», – сказала Панченко.

По мнению присутствовавшей на пресс-конференции Светланы Степанченко, матери погибшего при взрыве Виктора Степанченко, государство не заинтересовано в том, чтобы это дело было расследовано.

«Я за три года истоптала все коридоры Генпрокуратуры, прокуратуры… и все ходит по кругу и спускается опять в прокуратуру Киевской области, где за три года практически ничего не сделали, а стараются развалить это дело», – сказала Степанченко.

Присутствовавшая на пресс-конференции мать погибшей при взрыве Виталины Тарасюк Светлана Авраменко подтвердила слова Степанченко о том, что правоохранительные органы специально затягивают это дело.

«Я уже не знаю, куда можно обратиться, в какие двери стучать… Прошло не полгода, не год, прошло три года! Сколько нам, матерям, еще ждать, чтобы виновные наконец-то были наказаны?» – сказала она.

«Мы пытаемся привлечь к уголовной ответственности всех виновных, чтобы осуществилось правосудие, чтобы АЗС в Украине не взрывались каждый год. Нами движет не месть, а убеждение, что так быть не должно», – резюмировала Панченко.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля 2014 года произошел взрыв в помещении магазина АЗС «БРСМ-Нафта» в Переяславе-Хмельницьком Киевской области. Взрыв полностью разрушил административное здание и магазин розничной торговли. В результате трагедии 6 человек погибли, многие получили серьезные травмы.

Позднее, летом 2015 года, произошел пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области, который продолжался с 8 по 17 июня. По официальным данным, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.