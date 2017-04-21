22 апреля Академия медицинских наук совместно с общественными организациями проведет акцию по бесплатному обследованию киевлян

Киев. 21 апреля, УНИАН. Завтра, 22 апреля, Национальная академия медицинских наук Украины (НАМНУ) вместе с общественными организациями проведет с 10 до 14 часов акцию по бесплатному обследованию киевлян, участников АТО.

Об этом сообщил президент НАМН Украины Виталий Цимбалюк на пресс-конференция в информационном агентстве УНИАН.

Член координационного совета Всеукраинской общественной организации "Киевское вече" Елена Терещенко отметила, что Национальной академии медицинских наук Украины в сотрудничестве с общественными организациями будет проведен День открытых дверей в медицинских учреждениях Киева и других городов Украины.

По словам Цимбалюка, 22 апреля в День здоровья в Институте нейрохирургии им. А.П.Ромоданова по адресу: ул. Платона Майбороды, 32, будут работать специалисты-нейрохирурги и невропатологи, в Институте травматологии и ортопедии на ул. Бульварно-Кудрявской, 27, - будут проводить консультации травматологи, ортопеды, при необходимости здесь можно будет сделать рентген.

Он добавил, что также в Институте ядерной медицины и лучевой диагностики - по адресу: ул. П.Майбороды, 32, можно будет сделать электрокардиограмму, рентген легких, УЗИ щитовидной железы и внутренних органов. Также будут вести прием специалисты Института отоларингологии имени профессора А.С.Коломийченко. По адресу: ул. Зоологическая, 3, они проведут консультации по заболеваниям верхних дыхательных путей, лор-патологиям, нарушениям слуха.

Цимбалюк сообщил, что НАМН много делает для помощи воинам АТО. По его словам, с начала войны в 2014 году были организованы консультативные бригады, а затем открыта академическая база на 500 коек, и за этот период академия пролечила более 2 тыс. раненых - это операции сложного уровня, были также проконсультированы почти 6 тыс. бойцов.

Терещенко добавила, что такие бесплатные акции уже проводились и ранее, в частности, в прошлом году был реализован проект по обследованию киевлян по поводу онкологических заболеваний. Тогда, напомнила она, было обследовано более 5400 киевлян, у 10% из которых была обнаружена онкологическая патология.

Член координационного совета ВОО "Киевское вече" отметила важность профилактики заболеваний, поскольку в Украине 86% граждан в Украине умирают от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых и от травм.

В свою очередь президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко заявила, что они также присоединились к завтрашней акции.

«В каждом институте будут наши специалисты, которые будут делать проверку сахара в крови, а также измерять давление ... на сегодняшний день диабет очень помолодел - в Украине 1 млн 300 больных сахарным диабетом, из них почти 9 тыс. - это дети до 18 лет», - констатировала она, подчеркнув важность профилактических обследований.

Председатель совета ОО «Ассоциации медиков Революции достоинства», заместитель директора ГУ «Институт нейрохирургии АМН Украины» Андрей Гук также подчеркнул, что обследование является очень важным для профилактики заболеваний, а также «необходимо знать, что восстановить здоровье легче на начальных стадиях заболевания».

Он сообщил, что через систему АМН, которая объединяет 36 учреждений, где работают наиболее профессиональные, наиболее квалифицированные специалисты по каждому направлению, всегда можно найти возможность дообследоваться и найти тот план восстановления своего здоровья или лечения, который подойдет пациенту.

Представитель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Елена Шкрабтак отметила, что очень важно работать над устранением негативных последствий ранений, контузий, особенно на ранних стадиях у тех, кто прошел АТО.

«Я увидела повышенный интерес наших бойцов к завтрашнему мероприятию - они подходят, спрашивают ... и я думаю, что мы доброе дело делаем и будем делать и в дальнейшем», - добавила она.