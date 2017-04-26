Японский сад на фестивале "Ландшафтная весна – 2017" в Ботаническом саду Киева

Официально 2017 год объявлен годом Японии в Украине. В честь этого события в самом красивом месте столицы – Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко с 28 апреля по 2 мая в рамках фестиваля "Ландшафтная весна", впервые в Украине пройдет масштабный конкурс садов «Японские мотивы в Ботсаду».

Сады и парки Японии удивительны и неповторимы - уже через несколько минут пребывания в зеленых , цветущих оазисах полностью снимается нервное напряжение, гармонизируется душевное и физическое состояние человека. В мировом ландшафтном дизайне и в архитектуре японский стиль занимает особое почетное место, считается образцом для подражания, имеет тысячелетнюю историю и хранит множество тайных знаний. Японский ландшафтный дизайн – это красота и традиции, гармония и совершенство, кропотливый труд садовников и восхищение всего мира. Основная функция японского сада - создать внутреннюю гармонию.

В Ботаническом саду посетители увидят не традиционные японские сады, а особые ландшафтные решения, которые являются отражением восприятия японской культуры, символики, традиций украинскими дизайнерами и архитекторами. Их проекты были отобраны Международным жюри на конкурсе "Японские мотивы в Ботсаду". Все работы останутся в Ботаническом саду и будут отмечены специальными табличками с именами тех, кто разработал и создал необычные и цветущие шедевры.

Кроме того, в рамках Фестиваля пройдут конкурсы - ленд-арта из природных материалов «Диалог с природой» и "Мини-сад как арт-объект", где свои таланты продемонстрируют художники и мастера прикладного искусства.

Оригинальные ландшафтные композиции "Японские мотивы в ботсаду" и объекты ленд-арта "Диалог с природой" останутся в Ботсаду навсегда , чтобы еще очень долго радовать жителей и гостей столицы.

Всем гостям Ботанического сада во время проведения «Ландшафтной весны – 2017» будут предоставлена исключительная возможность стать участником самых интересных мероприятий: конкурсов мини-садов, детских рисунков - «Сад моей мечты» и «Сказочное чучело»; стать участьником семинаров, мастер-классов, воркшопов и презентаций. Кромке того, все желающие смогут получить знания в области искусства, садового дизайна и флористики, чтобы воплотить новые идеи в собственном саду, на придомовой территории , на даче или на балконе.

На территории ботанического сада, для тех, кто увлечен садово-ландшафтной тематикой , прямо на открытых пространствах воркшоп-зон будут проходиться лекции, мастер-классы и семинары .

Особое место в программе конкурсов будет отведено традиционной для Японии культуре оригами . Под руководством лучших мастеров дети изготовят известные во всем мире японские журавлики и развесят бумажных птичек на деревьях ботсада, как символ мира , долголетия и надежды . Японские журавлики из бумаги имеют особенную историю: складывать их стали еще в средние века, вкладывая в поделку глубокий смысл с пожеланияем долголетия, а в наши дни японский журавлик получил широкую известность как символ мира. Кроме того, японцы верят , если сложить тысячу оригами, то загаданное желание обязательно сбудется. Именно поэтому, с пожеланиями долголетия, процветания и мира для Украины организаторы планируют, что в рамках фестиваля будет установлен рекорд , а Ботанический сад столицы украсят не менее 1000 японских журавликов.

Организаторы Фестиваля «Ландшафтный дизайн 2017»: Национальный Ботанический сад им. Н.Н. Гришка и журнал «Ландшафт и архитектура» при поддержке посольства Японии в Украине.

Официальное открытие Фестиваля состоится 28 апреля 2017 года в 10.00 (Киев, ул. Тимирязевская, 1)

Дополнительная информация:

http://uacrisis.org/ru/54289-landshaftna-vesna-2017#prettyPhoto/0/

.