Японский сад на фестивале "Ландшафтная весна – 2017" в Ботаническом саду Киева

15:35, 26 апреля 2017
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Официально 2017 год объявлен годом Японии в Украине. В честь этого события в самом красивом месте столицы – Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко с 28 апреля по 2 мая в рамках фестиваля "Ландшафтная весна", впервые в Украине пройдет масштабный конкурс садов «Японские мотивы в Ботсаду». 

Сады и парки Японии  удивительны и неповторимы - уже через несколько минут пребывания в  зеленых , цветущих оазисах полностью  снимается  нервное напряжение, гармонизируется    душевное и физическое состояние человека. В мировом ландшафтном дизайне и в архитектуре японский стиль занимает особое почетное  место, считается образцом для подражания, имеет тысячелетнюю историю и хранит множество тайных знаний. Японский ландшафтный дизайн – это красота и традиции, гармония и совершенство, кропотливый труд садовников и   восхищение всего мира.  Основная функция японского сада - создать внутреннюю гармонию.  

В Ботаническом саду  посетители  увидят  не традиционные японские сады, а особые ландшафтные решения, которые являются  отражением восприятия японской культуры, символики, традиций украинскими дизайнерами и архитекторами. Их проекты были отобраны Международным жюри  на конкурсе "Японские мотивы в Ботсаду". Все работы останутся в Ботаническом саду и будут  отмечены  специальными  табличками с именами тех,  кто разработал и создал  необычные и цветущие  шедевры. 

Кроме того, в рамках Фестиваля   пройдут  конкурсы - ленд-арта из природных материалов «Диалог с природой» и "Мини-сад как арт-объект", где свои таланты продемонстрируют   художники и мастера прикладного искусства.

Оригинальные ландшафтные композиции "Японские мотивы в ботсаду" и объекты ленд-арта "Диалог с природой" останутся в Ботсаду навсегда , чтобы еще очень долго  радовать жителей и гостей столицы. 

Всем гостям   Ботанического сада   во время проведения «Ландшафтной    весны – 2017» будут предоставлена исключительная возможность стать участником самых интересных мероприятий:   конкурсов  мини-садов, детских рисунков  - «Сад моей мечты» и  «Сказочное чучело»;  стать участьником  семинаров, мастер-классов, воркшопов и  презентаций.  Кромке того, все желающие  смогут  получить  знания в области искусства, садового дизайна и  флористики, чтобы воплотить новые идеи  в собственном саду,  на придомовой территории , на даче или на балконе.

На территории ботанического сада, для тех, кто  увлечен садово-ландшафтной тематикой , прямо  на открытых  пространствах воркшоп-зон будут проходиться  лекции, мастер-классы и семинары .

Особое место в программе конкурсов будет отведено традиционной для Японии культуре оригами . Под руководством  лучших мастеров дети изготовят известные во всем мире японские журавлики и развесят бумажных птичек  на деревьях  ботсада, как символ мира , долголетия и надежды . Японские журавлики из бумаги имеют особенную историю: складывать их стали еще в средние века, вкладывая в поделку глубокий смысл с пожеланияем  долголетия, а в наши дни  японский журавлик получил широкую  известность  как символ мира. Кроме того, японцы верят , если сложить тысячу оригами, то загаданное желание обязательно сбудется. Именно поэтому, с пожеланиями долголетия, процветания и мира для Украины организаторы планируют, что в рамках фестиваля будет установлен  рекорд , а  Ботанический сад столицы украсят не менее 1000 японских журавликов.

Организаторы Фестиваля  «Ландшафтный дизайн 2017»:  Национальный Ботанический сад им. Н.Н. Гришка и журнал «Ландшафт и архитектура» при поддержке посольства Японии в Украине.

Официальное открытие  Фестиваля состоится 28 апреля 2017 года в 10.00 (Киев, ул. Тимирязевская, 1)

Дополнительная информация:

http://uacrisis.org/ru/54289-landshaftna-vesna-2017#prettyPhoto/0/

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