В Украине в год за жестокое обращение с животными карается всего 15 человек из-за несовершенства законодательства - эколог

Киев. 26 апреля, УНИАН. В Украине в год за жестокое обращение с животными карается всего 15 человек из-за несовершенства законодательства.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По его словам, ежегодно в Украине по статье 299 Уголовного кодекса и статье 89 Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются жестокого обращения с животными, «в последние, наверное, лет 5 карается всего 15 человек - при этом где-то 11 человек по уголовной статьи и где-то 4 человека по административной».

«Для сравнения: в маленькой Молдове, где проживает 3,5 млн человек, за жестокое обращение задерживается в год 230 человек», - подчеркнул он.

Борейко сообщил, что в США ежегодно привлекаются за жестокое обращение с животными «порядка 1200-1300 человек, то есть в 78 раз больше, чем у нас, хотя количество населения в США только в 8 раз больше, чем у нас». «По данным нашего коллеги-юриста Ольги Шумило с Харькова, по 299-й статье осуждается лишь каждый пятый, который задержан», - добавил он.

Борейко подчеркнул, что это свидетельствует о том, что закон Украины "О защите животных от жестокого обращения", принятый в 2006 году, и кодексы не действуют. По его словам, необходимо внести изменения в законодательство с целью задействовать механизмы для их выполнения. В частности, по его словам, нужно предусмотреть наказание за жестокое обращение с животными, поскольку базовые статьи закона "О защите животных от жестокого обращения", регламентирующие обращение с домашними, беспризорными, сельскохозяйственными, охотничьими животными и животными, используемыми в развлечениях, не имеют отсылки к двум кодексам и никакого наказания за их нарушения не предусмотрено.

При этом эксперт добавил, что, «например, статься 25 данного закона запрещает дельфинариям использовать любую воду, кроме морской, но все дельфинарии Украины нарушают эту статью. Однако оштрафовать их невозможно, так как за ее нарушение не прописаны санкции в статье 89 и 299 обеих кодексов». Также, по его словам, в законодательстве не выписано точное юридическое толкование таких понятий, как «издевательства», «жестокие методы», «хулиганские мотивы». Все это, заявил Борейко, не позволяет правоохранительным органам и судам эффективно привлекать виновных в жестоком обращении с животными к юридической ответственности.

Борейко подчеркнул, что в законодательстве нужно урегулировать вопрос о составлении протоколов нарушений, поскольку на сегодня общественные экологические инспекторы и государственные экологические инспекторы имеют право составлять протоколы только касательно диких животных, то есть по домашним, беспризорным, сельскохозяйственным они не могут их составлять.

Борейко подчеркнул, что в Украине предусмотрены очень низкие штрафы за жестокое обращение с животными. По его словам, в Украине административное наказание за жестокое обращение с животными составляет в эквиваленте 9-14 долл. США, в то время как в Албании -130 долл., Польше – 170 долл., Румынии – 280 долл., Болгарии, Венгрии, Словении – 650 долл.

При этом он добавил, что в Украине уголовное наказание за жестокое обращение с животными составляет в эквиваленте 33-130 долл. США, а в Болгарии и Венгрии – 2 тыс. долл., Румынии – 2850 долл., Албании - 6500 долл., Хорватии – 10 тыс. долл., Сербии – 1100 долл., Македонии – 16500 долл., Чехии – 25 тыс. долл., Польше – 33 тыс. долл.

По его словам, в Украине за нарушение этой же статьи предусмотрено также ограничение свободы до 2 лет (колония, из которой потом преступники, дав взятку, часто уезжают до истечения срока), а в других странах Европы – однозначно лишение свободы (тюрьма). В Чехии, Венгрии, Польше, Словакии - 2-3 года. Также в обеих статьях украинских кодексов не предусмотрена конфискация животных.

Борейко подчеркнул, что на сегодня уже подготовлен проект закона, который бы ликвидировал эти пробелы в законодательстве. По его словам, после внесения его через депутатов в парламент Украины и прохождение в сессионном зале пройдет, при оптимистическом сценарии, минимум год до его принятия. «Мы сейчас такой законопроект разработали и, дай Бог, его подпишем у депутатов, но очень тяжело идет, потому что там масса всяких охотников, циркачей, полууголовников, которые противятся даже его подписанию», - добавил он.

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская сообщила, что на сегодня в Украине «в районных городах местные власти в основном решают вопрос беспризорных животных через отравление или через отстрел». По ее словам, особенно жестокая ситуация на так называемых испытательных станциях, где на живых диких животных тренируют охотничьих собак, где даже дети охотников смотрят, как «того же кабанчика или лису в секунды собаки разрывают на части». Она также продемонстрировала фотографии и видео из Интернета с жестокими кадрами издевательства над животными. По ее словам, все те люди, которые демонстрируют эту жестокость, остались не наказанными. При этом Серпинская добавила, что нужно менять законодательство, а также ментальность, воспитывая в детях сострадание к животным.