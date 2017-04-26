Ряд профсоюзов проведут акции протеста против принятия проекта Трудового кодекса в предложенной редакции (видео)

Киев. 26 апреля. УНИАН. Ряд независимых профсоюзных объединений угрожают массовыми акциями протеста против принятия проекта Трудового кодекса в предлагаемой редакции, поскольку, по их мнению, данный документ ущемляет права работников и противоречит международным нормам.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.

«Чтобы не допустить принятия этого проекта Трудового кодекса, мы завтра вместе с патриотичными силами, участниками АТО выходим на акцию. Мы будем сначала пикетировать Министерство социальной политики… Потом мы пойдем маршем к Кабинету министров. У нас есть ряд требований», – сказал он, добавив, что активисты будут выступать также против повышения пенсионного возраста, сокращения работников, за своевременную выплату зарплат и прочее.

Волынец пояснил, что в нынешней редакции проекта Трудового кодекса заложен ряд противоречивых норм. По его словам, Конфедерация свободных профсоюзов направляла этот документ на экспертизу в Международную организацию труда. В ходе проведенного исследования эксперты обнаружили в данном проекте 59 несоответствий Международной конвенции организации труда. При этом при рассмотрении данного проекта депутаты учли только 22 из них.

Волынец сообщил, что одними из наиболее противоречивых норм данного документа являются разрешение на ведение видеонаблюдения за сотрудниками без их ведома, сокращение оснований для согласования с профсоюзами причин увольнения подчиненных, право передавать наемных работников от одного работодателя к другому, возможность ставить одиноких матерей на ночные смены и прочее.

«Проектом Трудового кодекса предусмотрено, что ваш работодатель уволит вас сразу, если вы разгласите коммерческую тайну. Зарплата тоже относится к коммерческой тайне, поэтому, если вы расскажете жене о своей зарплате, будете уволены. Следующее – это прививки. Независимо от того, разрешает ли ваше состояние здоровья сделать определенные прививки, есть ли в наличии вакцина, вас могут уволить немедленно без предупреждения», – добавил он.

Как сообщил присутствовавший на пресс-конференции сопредседатель объединения «Демократические профсоюзы Украины» Дмитрий Филипчук, принятие Трудового кодекса в нынешней редакции может привести к увеличению количества трудовых мигрантов из Украины и к обострению социального напряжения в обществе.

Филипчук отметил, что акция протеста против принятия предложенной редакции проекта Трудового кодекса не будет разовой.

«Если этот Трудовой кодекс будет вынесен в сессионный зал и принят Верховной Радой, то однозначно мы будем организовывать массовую бессрочную акцию протеста. Не только в Киеве, но и по всей Украине», – сказал он.

Народный депутат от фракции «Свобода» Юрий Левченко, который также присутствовал на пресс-конференции, добавил, что в предложенной редакции проект документа создает предпосылки для обхождения нормы о 40-часовой рабочей недели и увеличения этого показателя до 70 часов.

Он добавил, что в ходе своего последнего заседания Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения внес в текст документа правки, противоречащие решениям депутатов во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении. Кроме того, данный документ не обсуждался с общественностью.

«Призываем общественных активистов присоединиться и не позволить принять документ в такой редакции», – подытожил Левченко.