Решение проблемы загрязненных водоемов Киева требует совместных усилий городской власти, бизнеса и общественности – экологи (фото, видео)

Киев. 26 апреля. УНИАН. Решение проблемы загрязненных рек и озер Киева, состояние которых ухудшается из-за сброса в них промышленных отходов, отходов строительства и прочего, требует совместных усилий городской власти, представителей бизнеса и общественности.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил эколог, лидер общественной организации «Экогромада» Валентин Рак.

Эколог привел в пример пилотный проект по восстановлению естественного состояния озера Малый Небреж, который был реализован силами общественной организации «Экогромада» при содействии органов городской власти и представителей бизнеса. «Решение объединиться в общественную организацию «Экогромада» было принято, чтобы пойти дальше, не просто сигнализировать о проблематике, а поддержать власть своим желанием, своей активностью и добиться каких-то результатов», – сказал Рак.

По его словам, для пилотного проекта было выбрано загрязненное озеро Малый Небреж ввиду его небольшой площади – меньше 1 га. «Это было «болото» в один гектар, наполовину засыпанное отходами строительства. Также в него сливались три ливневки (ливневые канализации – УНИАН) общим объемом 1,6 тыс. куб. м стоков», – сказал эколог.

Рак сообщил, что благодаря объединению усилий общественности «Экогромаде» удалось создать рабочий проект оздоровления озера и приступить к выполнению работ, предварительно получив всю необходимую техническую и научную документацию.

«Пройдя все процедуры и получив необходимые научные и технические документы, мы стали на 100% уверены, что, объединившись, мы можем полностью оздоровить водоем… Кроме того, нам удалось найти инвестора, который построил очистные сооружения», – сказал он.

По словам лидера «Экогромады», именно благодаря объединению усилий удалось выполнить работы по данному объекту.

«И уже в четверг, 27 апреля, будет проводиться зарыбление озера… Водная растительность будет высаживаться где-то через две недели», – добавил Рак.

Он также сообщил, что «Экогромада» сейчас работает на пяти водоемах, где также выполняет санитарную расчистку, а в планах – еще 17 объектов. «Это все – силами общественных организаций», – подчеркнул активист.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщал, что вода в реках и озерах Украины не отвечает первому классу качества, из чего следует, что ее нельзя классифицировать как «условно чистую».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/72261