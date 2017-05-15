84% предвыборных обещаний народных депутатов до сих пор не выполнены - эксперт

Киев. 15 мая. УНИАН. 84% предвыборных обещаний народных депутатов до сих пор не выполнены.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор, шеф-редактор аналитического портала «Слово и дело» Екатерина Питенина.

«Сегодня мы можем фиксировать, что 16% предвыборных обещаний народные депутаты смогли выполнить. 84% обещаний до сих пор являются невыполненными, и туда мы учитываем, как те обещания, которые уже никогда не будут выполнены, очевидно, так и те обещания, которые еще депутаты могут в течение двух лет все-таки выполнить. Из общего количества предвыборных обещаний - 1940 - выполнены 305. До сих пор не выполнено 1635 обещаний», - сообщила она.

В свою очередь политолог, эксперт «Слово и дело» Валентин Гладких убежден, что причина таких показателей не столько в избирательной системе, сколько в политической культуре граждан Украины. По его словам, большинство невыполненных обещаний связаны с «неадекватностью ожиданий избирателей».

По мнению экспертов, предвыборные обещания, даже если они являются частью предвыборной программы, остаются для политиков не указателем для действия, а составной предвыборной агитации.