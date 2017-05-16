У стен ВР в четверг состоится молебен с целью призвать депутатов не принимать религиозные законопроекты (фото, видео)

Киев. 16 мая. УНИАН. У стен Верховной Рады в четверг, 18 мая, состоится молебен с целью призвать депутатов не принимать религиозные законопроекты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря).

Он сообщил, что в этот четверг в парламенте народные депутаты планируют рассмотреть два законопроекта - №4128 и №4511, которые, по его мнению, являются абсолютно репрессивными.

«Никакого предварительного обсуждения законопроектов не было. Мы сегодня являемся свидетелями, что именно в годовщину столетия со дня начала антирелигиозных репрессий государство пытается принять законы, которые, по сути, абсолютно репрессивные. Репрессии против УПЦ – это не только дискриминация какого-то института, какого-то учреждения, УПЦ – это миллионы украинцев... Политики должны нести ответственность перед обществом и государством», - сказал Климент (Вечеря).

По его словам, эта ситуация беспокоит религиозное сообщество Украины. «Сегодня известно о том, что практически во всех регионах нашего государства не только прихожане УПЦ, а много людей, которые возмущены данными законопроектами, собирают подписи, пишут обращения к народным избранникам с призывом не допустить принятия подобного рода позорных законов. И на сегодняшний день известно, что около 300 тысяч подписей за два дня было собрано, чтобы передать их депутатам Верховной Рады. Возможно, это будет фактором, который заставит депутатов прислушаться к своим избирателям. В четверг, когда планируется принятие и рассмотрение этих законопроектов, верующие из многих регионов намерены прийти к парламенту для того, чтобы у стен Верховной Рады совершить молебен о вразумлении наших народных избранников», - сказал епископ.

В свою очередь политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что эти два законопроекта могут привести к явной или скрытой религиозной войне в Украине.

Он также сказал об основных, по его мнению, угрозах, которые содержат данные законопроекты.

«Один законопроект фактически предлагает согласовывать всех священников УПЦ и назначение ключевых священников – руководства, епископов – с органами власти. Норма дикая. Она, во-первых, дискриминирует эту церковь среди других, что противоречит Конституции и законам. Я такие примеры могу вспомнить только из средневековья, когда шли религиозные войны в Европе... Второй законопроект – еще опаснее, просто взрывной и ядерный. Ведь им предлагается установить принцип самоидентификации граждан, которые являются прихожанами той или иной религиозной общины без четкого выписывания, что подразумевается под этой самоидентификацией, что создаст условия для захвата храмов по всей Украине, что создаст условия для многочисленных и очень жестких конфликтов между религиозными общинами. Ведь, согласно этому законопроекту, любая группа лиц может приехать в любое место, объявить себя прихожанами того или иного храма, конфессии», - сказал он.

В свою очередь религиозный эксперт, экс-глава Госкомрелигий Юрий Решетников сказал следующее: «На сегодняшний день, с подачи государственной власти, которая представляется отдельными депутатами Верховной Рады, делается все для того, чтобы случаев противостояния за храмы между конфессиями стало больше в разы. Собственно, законопроект №4128 о самоидентификации как раз и приведет к тому, что у нас взорвется практически вся Украина... Законопроект №4511 направлен на то, чтобы подорвать межконфессиональное согласие, конституционный принцип равенства религиозных организаций».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/72696