В Украине в рамках акции "Неделя ортодонтического здоровья" населению предоставляются бесплатные консультации (фото, видео)

Киев. 17 мая. УНИАН. В Украине с 15 по 22 мая включительно проводится акция «Неделя ортодонтического здоровья», в рамках которой населению предоставляются бесплатные ортодонтические консультации.

Об этом во время круглого стола в УНИАН сообщила президент Ассоциации ортодонтов Украины, главный ортодонт Минздрава Украины Мирослава Дрогомирецкая.

По ее словам, одной из главных задач Ассоциации является социально-просветительская работа, в рамках которой специалисты должны повышать и развивать социальную культуру населения, обращать внимание людей на ортодонтические проблемы и причины их возникновения, а также пути их решения.

«15 мая во всем мире отмечается День ортодонтического здоровья. Инициатива, с которой выступает Всемирная федерация ортодонтов, получила широкую поддержку среди национальных ортодонтических обществ, а во многих странах мира будут проходить специальные социальные мероприятия, направленные на популяризацию ортодонтов», - добавила Дрогомирецкая.

Она рассказала, что в рамках акции на улицы городов выйдут волонтеры, одетые в специальные опознавательные футболки. У каждого человека будет возможность обратиться к ним и получить информацию относительно стоматологического и ортодонтического здоровья.

По словам Дрогомирецкой, Ассоциация ортодонтов Украины присоединяется к международной инициативе и проводит в Украине "Неделю ортодонтического здоровья", концепция которой заключается в предоставлении населению бесплатных консультаций в период с 15 по 22 мая.

Также для этого на сайте Ассоциации ортодонтов Украины сформирован перечень клиник, в которые могут обращаться пациенты для получения бесплатной ортодонтической консультации.

Вице-президент Ассоциации ортодонтов Украины Константин Лихота заметил, что "Неделя ортодонтического здоровья" направлена на раннюю диагностику ортодонтических проблем. "Мы начинаем работать с детьми, и таким образом мы даем возможность провести диагностику, спланировать и предложить определенную профилактику зубочелюстной деформации, и именно на это направлена наша неделя ортодонтического здоровья - детям Украины", - сказал он.

В свою очередь член Ассоциации ортодонтов Украины Ирина Скрипник отметила, что международные организации привлекли очень большое внимание к ортодонтическому здоровью населения мира в целом. "Действительно, проблема заболеваемости, патологического прикуса у населения Украины очень большая. В рамках работы нашей Ассоциации ортодонтов мы очень много внимания уделяли популяризации ортодонтического здоровья, и в рамках этой работы исследовали состояние этого здоровья в Украине", - сказала врач.

«В мире пациенты приходят к стоматологу лишь для того, чтобы констатировать, что все в порядке или есть какие-то проблемы, которые не будут связаны с болью в работе стоматолога. А в нашей стране за 25 лет, когда была утрачена программа профилактики, утрачено и такое отношение к стоматологу. Поэтому у нас есть очень большое желание популяризировать то, что к стоматологу и ортодонту также нужно прийти за три дня до того, как появится боль», - отметила она.

По ее словам, стоматологов необходимо посещать в определенный график с определенной периодичностью, чтобы предотвратить развитие патологий.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/72720