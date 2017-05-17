Активисты требуют от Луценко привлечь к ответственности Литвина за сдачу национальных интересов при принятии Радой в 2010 году "Харьковских соглашений" (видео)

Киев. 17 мая. УНИАН. Активисты требуют от генерального прокурора Украины Юрия Луценко привлечь к ответственности народного депутата Владимира Литвина, который ранее занимал должность председателя парламента, за сдачу национальных интересов при принятии Радой в 2010 году “Харьковских соглашений”.

Об этом УНИАН сообщили участники пресс-конференции «28 мая 2017 года истекает срок действия Соглашения о пребывании ЧФ РФ на украинской территории в Крыму. Ратификация Харьковских соглашений и государственная измена, или С чего началась оккупация Украины?».

Активист ОО «Автомайдан Киев" Екатерина Кувита напомнила, что 28 мая 2017 года истекает срок действия соглашения между РФ и Украиной о пребывании Черноморского флота РФ на украинской территории в Крыму, подписанного в 1997 году на тот момент президентом Украины Леонидом Кучмой. Также она напомнила, что 27 апреля этого года была очередная годовщина ратификации так называемых “Харьковских соглашений”, которая состоялась в 2010 году с нарушением Конституции, регламента Верховной Рады и противоречила государственной позиции Украины при президентстве Виктора Януковича. По ее словам, эта “ратификация” соглашения состоялась благодаря фальсификации результатов голосования.

Судья Конституционного суда Украины (в 2006-2015 годах) Виктор Шишкин считает, что соглашение, подписанное Кучмой в 1997 году, имеет некоторые внутренние антиукраинские положения, и обратил внимание на статью 20 этого соглашения. “Если за год до того момента, когда срок действия этих соглашений истекает, никто из сторон – Российская Федерация и Украина – не обратился с официальным заявлением о прекращении или выходе из этих соглашений, то эти соглашения автоматически, подчеркиваю, автоматически пролонгируются еще на 5 лет. То есть, если условно в 2016 году... ни президент Порошенко, никто другой не обратились по поводу того, что выходят из этого договора, то эти условия договора действуют до 2022 года”, - сказал Шишкин.

При этом он считает, что “Харьковские соглашения” принимались неконституционным способом, и к тому же, по его словам, Янукович допустил на территорию Украины российские войска не в 2014 году, а еще в 2010 году, фактически подписав этот “харьковский договорняк”. Шишкин подчеркнул, что все отношения Украины с любыми странами мира должны базироваться на 17-й статье Конституции, в которой речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечении ее экономической и информационной безопасности. “Вот тут Януковичу надо предъявлять обвинения в измене Родине”, - сказал экс-судья КС.

По мнению участников пресс-конференции, ратификация “Харьковских соглашений” стала огромным шагом в сторону потери суверенитета Украины и дальнейшей аннексии территории Российской Федерацией. Они отмечают, что, кроме экс-президента Януковича, есть и другие непосредственные исполнители его преступных поручений по сдаче национальных интересов Украины, которые до сих пор не наказаны и продолжают свою деятельность и избегают ответственности. В частности, речь идет о нынешнем народном депутате, а в 2010 году – спикере парламента Владимире Литвине и его близких родственниках, а именно братьях Николае и Петре Литвинах.

Участники пресс-конференции убеждены, что Владимир Литвин фальсифицировал результаты голосования по ратификации “Харьковского соглашения”, будучи председателем ВРУ, Николай Литвин оголил границу и не сообщил о вторжении российских войск на территорию Украины, состоя в должности председателя Государственной пограничной службы, а Петр Литвин сбежал с поля боя во время командования сектором Д в зоне проведения АТО, дав возможность врагу окружить украинских военных и добровольцев и образовать котел в Иловайске, в котором погибли сотни украинцев. Ни один из них до сих пор не привлечен к ответственности.

Координатор ОО «Автомайдан Киев» Дмитрий Карп рассказал, что почти два года назад обстоятельства принятия “Харьковских соглашений” прокуратурой были выделены в отдельное уголовное производство, по которому началась системная работа. По его словам, организатором принятия “Харьковских соглашений” является Янукович, который за это должен был нести ответственность по 111-й статье Конституции Украины (импичмент за государственную измену). В этой связи Карп считает, что ответственность должен нести и Владимир Литвин, “который организовал, ратифицировал и имплементировал международный договор с Российской Федерацией по предварительной договоренности в один день в двух парламентах“. “В Думе Российской Федерации и парламенте Украины состоялась одновременно ратификация и имплементация международных соглашений с нарушениями норм Конституции”, - заявил Карп.

Он сказал, что профильный комитет парламента по иностранным делам принял негативное заключение от 23 апреля 2010 года - о невозможности принятия подписанных Януковичем “Харьковских соглашений”.

“Было негативное заключение комитета по иностранным делам, который на тот момент возглавлял господин (Олег) Билорус. В этом комитете находилась большая часть «регионалов», и даже они после достаточно серьезных дискуссий подписали и в большинстве проголосовали за негативное заключение, которое должно было лечь в основу голосования”, - сказал Карп.

“Несмотря на это негативное заключение, была заблокирована трибуна и была попытка провести (голосование) без доклада председателя комитета... И под шум, гам, крики, дым, в котором невозможно было находиться и дышать, он зачитал негативное заключение комитета. Далее состоялась, в течение восьми минут, полная фальсификация голосования, потому что около 200 депутатов в этот момент находились возле трибуны. Из 236 депутатов, которые “проголосовали” – кто голосовал, кто занимался кнопкодавством, все это Литвин видел, то есть нарушение регламента, нарушение Конституции, нарушение вообще морально-этических норм, нарушение доктрины национальной безопасности. Это все говорит о четком, понятном сговоре”, - отметил Карп.

К тому же он утверждает, еще после Помаранчевой революции в 2005 году Литвин встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Карпа, на той встрече было “весьма неоднозначно и четко оговорено, что он (Литвин) будет содействовать и помогать в том, что Севастополь должен остаться русским городом, и в том, что российский Черноморский флот будет иметь гарантии пребывания на территории Украины, скажем, вечные”.

“И как мы видим, он свои обещания сдержал. В 2010 году не Януковичем, потому что Янукович хороший мальчик для битья на сегодняшний день, а именно Литвином и Клюевым было проведено то позорное голосование, которое фактически является 100% предательством национальных интересов Украины”, - добавил Карп.

По его словам, в Генеральной прокуратуре есть люди, которые прикрывают Литвина. “Когда Генеральная прокуратура, а именно руководство высшее, а именно те, кто прикрывает всю эту свору... поняли, что мы подбираемся к Литвину, данное уголовное дело, которое мы выделили в отдельное производство вместе с Горбатюком, забрал в военную прокуратуру Матиос”, - сказал Карп.

Также, по его словам, у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса прослеживается конфликт интересов, потому что его сестра Мария Матиос является женой двоюродного брата Владимира Литвина Сергея Литвина.

По убеждению координатора ОО «Автомайдан Киев», в Департаменте спецрасследований Генпрокуратуры, который возглавляет Сергей Горбатюк, есть достаточно фактов и собранных материалов, чтобы предъявить государственную измену всей организованной преступной группе Януковича.

“Мы сегодня подали ходатайство Юрию Витальевичу Луценко и начальнику департамента специальных расследований Сергею Горбатюку, где изложили конкретно с номерами уголовных дел, где я имею статус потерпевшего, (чтобы) привлечь Владимира Литвина к уголовной ответственности, допросить его в рамках уголовного дела по организованной преступной группе Виктора Януковича”, - сказал Карп.

В то же время он добавил: “По нашему мнению, действия, совершенные Владимиром Литвином, подпадают под уголовные статьи 111, в том числе государственная измена, 255, 256, 364 ч. 2 (превышение служебных обязанностей), это фактически фальсификация голосования, и 437 Уголовного кодекса, где речь идет о развязывании агрессии и войны или военных конфликтов, а также участии в заговоре, направленном на совершение таких действий”.

По его словам, сегодняшними последствиями действий Литвина является аннексия Крыма и аннексия части территорий на Донбассе. “Это последствия той ратификации. Это последствия вербовки ФСБ высокопоставленных чиновников, таких как Литвин, таких как его братья... Полная сдача интересов Украины, и как следствие, возможность России захватить части украинских территорий, и сегодняшняя война, которую мы видим”, - добавил Карп.

Как известно, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

27 апреля того же года Верховная Рада ратифицировала это соглашение.