Правозащитник Андрей Мамалыга выдвинут кандидатом на должность омбудсмена (видео)

Киев. 17 мая. УНИАН. Адвокат, правозащитник и доброволец Андрей Мамалыга выдвинут кандидатом на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сам Мамалыга заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я имею честь в данном случае представиться как один из кандидатов на должность уполномоченного по правам человека", - сказал он.

По словам Мамалыги, во вторник, 16 мая, народные депутаты собрали необходимое количество подписей в поддержку его кандидатуры. Теперь он официально является кандидатом на эту должность.

"Фактически, это формальное основание, чтобы считать, что моя кандидатура уже выдвинута", - сказал он и добавил, что все необходимые документы для проведения спецпроверок, деклараций и т.д. уже были поданы.

Мамалыга отметил, что на должности омбудсмена планирует провести мониторинг и внести предложения по приведению к европейским стандартам мест содержания осужденных и заключенных под стражу на этапе досудебного следствия.

Также он намерен внести изменения в ряд положений Уголовного процессуального кодекса, которые, по его мнению, нарушают права человека. У правозащитника есть предложения по защите прав граждан Украины, временно перемещенных с оккупированных территорий АР Крым и Донбасса.

Среди прочего он планирует внести изменения в законодательство, ликвидировать институт «процессуального руководства» во время досудебного следствия.

Правозащитник также отмечает необходимость постоянного контроля и предотвращения нарушения прав и свобод человека и гражданина в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства в судах всех инстанций.

Кроме того, Мамалыга выступает за защиту прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных Конституцией Украины, законами Украины и международными договорами.