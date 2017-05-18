В Киеве 20-21 мая пройдет выставка здорового и специализированного питания FreeFromFood Ukraine для людей с непереносимостью глютена и других пищевых ингредиентов (видео)

Киев. 18 мая. УНИАН. Активисты 20-21 мая в Киеве проведут выставку здорового и специализированного питания FreeFromFood Ukraine для людей с непереносимостью глютена и других пищевых ингредиентов, с целью привлечь внимание к проблеме пищевых аллергий и необходимости диагностики их в Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы выставки - представители «Украинского союза целиакии» и компании Health and Nutrition.

«Нет надлежащей диагностики патологии как самой целиакии, так и другой очень серьезной патологии - невосприятия глютена без целиакии», - отметила присутствующая на конференции профессор, заведующая кафедры НМУ им. Богомольца Елена Губская.

Она отметила, что целиакия - это аутоимунное заболевание, которое поражает людей, имеющих непереносимость глютена, у них поражается тонкая кишка и далее другие органы. По ее словам, этим заболеванием страдает каждый сотый. При этом обычное невосприятие глютена фиксируется у 16% населения земли.

«Мы в Украине с нашей численностью населения имеем только 2 тыс. диагностированных пациентов больных целиакией. И это грустно. Именно этому мы посвящаем наш уик-энд целиакии и приглашаем 20-21 мая присоединиться к выставке и национальному дню целиакии», - сказала она.

По словам присутствующей на конференции президента «Украинского Союза целиакии» Ольги Наумовой, цель мероприятия в том, чтобы как можно больше людей узнали о существующей проблеме и обратились к врачам. Она отметила, что единственным методом лечении целиакии является безглютеновая диета - то есть полное исключение из рациона питания белков злаковых - пшеницы, ржи, ячменя и овса.

«Единственное лекарство - безглютеновые продукты. А у нас в Украине их нет. Безопасных безглютеновых продуктов в наших супермаркетах нет, а импортные продукты достаточно дорогие», - сказала она.

Она отметила, что во всем мире продукция со знаком «перечеркнутый колосок» означает, что продукт не содержит глютена.

«К сожалению, пользуясь трендом безглютеновых продуктов, наши отечественные производители выпускают продукцию, на которой написано - не содержит глютена, но на самом деле допустимая норма глютена в этих продуктах превышена в 20-30 раз», - подчеркнула она.

По словам Наумовой, на выставке FreeFromFood Ukraine будет проводиться обучение производителей, чтобы они понимали ответственность, которую они несут, производя данную продукцию.

«В этом году каждый желающий сможет узнать полную информацию о непереносимости глютена, диагностике, сопутствующих непереносимостях. Всю эту информацию посетители смогут получить на инфосессии», - сказала она.

Наумова также добавила, что на выставке будет зарегистрирован национальный рекорд - самый большой безглютеновый торт.

Справка УНИАН. Глютен - это сложный белок, который входит в состав зерна многих злаковых культур, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. В организме людей с генетической предрасположенностью на одну из фракций глютена (глиадины) развивается воспалительная реакция. У больных целиакией система иммунитета распознает этот белок как чужеродный и атакует его всеми доступными средствами.