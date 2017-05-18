В Киеве состоялась презентация первого еврейского глянца в Украине (фото, відео)

Киев. 18 мая. УНИАН. В Киеве состоялась презентация первого еврейского глянца в Украине «#Нашилюди».

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН «#Нашилюди- Made in UA - презентация первого еврейского глянца в Украине».

По словам издателя журнала Ярослава Кулика, идея журнала родилась пять лет назад, но первоначально издание было похоже «на общинное маленькое издание, которое нельзя было назвать глянцем».

«Идея моя состояла в том, что так как Украина является многонациональной страной, на базе еврейского журнала сделать глянец, который был бы интересен всем. И чтобы каждый, кто строит новую Украину, мог иметь в нем место. Поэтому вот только, по происшествию пяти лет, мы достигли того уровня, когда можно официально заявить о том, что сейчас это уже единственный и первый еврейский глянец в Украине», - сказал Кулик.

Он отметил, что журнал нацелен на укрепление дружбы между двумя странами - Израилем и Украиной. Также издатель журнала рассказал, что готовиться большой материал о прошедшем в Украине международном песенном конкурсе "Евровидение-2017". По его мнению, этот конкурс является «неотъемлемой частью нашей жизни». В частности, в следующем номере будет опубликован отдельный материал о представителе Израиле на песенном конкурсе.

«Изначально журнал наш распространялся по заведениям премиум класса. Но так как сейчас мы идем дальше, мы сейчас входим в розничные всеукраинские сети, такие как, к примеру "Союзпечать", как сеть супермаркетов VARUS, "Сельпо", и также заходим на авиалинии», - отметил издатель.

Он сообщил, что следующий номер выйдет в конце июля. Планируется, что каждый новый номер журнала будет выходит один раз в два месяца.

«Журнал - это только первая ступенька в нашем развитии. Сейчас мы готовим большой портал, это будет вторым шагом, и в сентябре мы запустим передачу на одном из каналов Украины, т.е. это будет как медиа комплекс, одно медиа пространство», - добавил Кулик.

На информационном портале будет создан архив, с которого все пользователи всемрной сети смогут скачать предыдущие номера и приобрести анонс следующих номеров.

Говоря о программе, которая будет выходить в телеэфир, Кулик подчеркнул, что передача не будет касаться вопросов политики.

В свою очередь, директор по стратегии и развитию канала "1+1" Вячеслав Фридман отметил, что хотя не входит в редакционную коллегию журнала и не влияет на его политику, он готов делиться с читателями журнала определенными жизненными историями.

При этом он рассказал о возможностях развития сотрудничества между телеканалом и журналом.

«Если будет интересно, безусловно, канал всегда будет использовать все формы сотрудничества. Я думаю, что все впереди. Дай Бог, чтобы все получилось, чтобы журнал дальше прогрессировал. Все зависит от основателя журнала, от главного редактора и того, как он будет дальше себя позиционировать», - подчеркнул Фридман.

«Пока все складывается к тому, что мне кажется, что журнал успешен и надеюсь, что так будет продолжаться», - добавил он.

Вместе с тем главный редактор журнала Николай Волкивский сообщил, что идея появления журнала вызвана тем, что к сожалению, в данное время в Украине культурная дипломатия и вообще сфера дипломатии в международных отношениях слабо развиты.

«И именно в нашем журнале мы объединяем элементы дипломатии, то есть, мы берем интервью не только у известных личностей со стороны политики или искусства. Мы берем интервью у дипломатов», - сказал главный редактор.

В частности, он рассказал, что одна из тем прошлого номера касалась почтения жертв Холокоста в Бабьем Яру в связи с 75-й годовщиной со дня трагедии. В журнале был опубликован материал о планировании создания Мемориального цента Холокоста «Бабий Яр», в инициативную группу которого входит глава исполнительного совета Еврейского Агентства Натан Щаранский.

«Мы также планируем с ним провести интервью. Показать, что журнал призван на развитие дипломатии», - отметил Волкивский.

Он подчеркнул, что развитие отношений между Украиной и Израилем имеют важное значение, так как Израиль был одной из первых стран, которая признала независимость Украины.

«Два дня назад с официальным визитом премьер-министр Украины Владимир Борисович Гройсман вернулся откуда? С Израиля. И как мы знаем, Израиль, это одна из таких стран в плане стратегического партнерства, которая является важной. И поэтому мы развиваем наше сотрудничество с музыкантами, артистами. Мы развиваем наше сотрудничество с политиками и объединяем их в нашем журнале», - сказал он.

Кроме того, почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков подчеркнул, что за последние два года отношения между Украиной и Израилем развиваются семимильными шагами. Он напомнил, что за это время состоялось большое количество визитов на уровне парламентских делегаций, уровне спикеров, уровне президентов, и на днях состоялся долгожданный визит Гройсмана в Израиль, который посетил страну во главе большой делегации, в которую вошли много министров разных профильных министерств.

«Было достигнуто очень много договоренностей и подписано очень много различных договоров. В частности, особенно важный договор по поводу сотрудничества в области здравоохранения, социальных сферах», - сказал Вишняков.

Он считает, что с учетом динамики развития событий и отношений между Израилем и Украиной эти отношения будут развиваться еще глубже и сильней. Говоря о намерении стран создать зону свободной торговли, почетный консул надеется, что соответствующий договор будет подписан к концу года.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/72774