Transparency International считает недостаточными усилия украинских властей по привлечению к ответственности за коррупцию Януковича и его окружения (видео)

Киев. 23 мая. УНИАН. Экспертная организация Transparency International считает недостаточными усилия украинских властей по привлечению к ответственности за коррупцию экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления Transparency International Хосе Угас.

Он отметил, что Transparency International год назад провела условное «состязание» среди самых коррупционных чиновников в мире, Янукович был номинирован как один из самых больших коррупционеров в Украине и выиграл это состязание.

«Люди во всем мире ожидали сильной реакции на действия Януковича, чтобы разорвать цепочку безнаказанности, чтобы люди, которые были причастны к коррупции, были наказаны», - сказал Угас.

По словам главы правления Transparency International, год назад он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко и с представителями украинских властей, и все они пообещали, что сделают все возможное, для того чтобы разобраться со всеми причастными к режиму Януковича.

«Для нас было сюрпризом, когда мы приехали через год в Украину и не увидели ни одного дела в суде против Януковича в отношении коррупции. Есть одно лишь дело в суде, которое обвиняет Януковича в госизмене, но это не касается коррупции», - сказал Угас.

Он отметил, что называются различные суммы, которые Янукович вывел из страны, - 7,5 млрд долл., 12 млрд долл., 40 млрд долл., но нет единой позиции, сколько средств было выведено Януковичем.

«У нас возникает чувство, что не делается та работа, которая должна делаться в таком случае, существует безнаказанность», - сказал Угас.

По словам присутствующего на конференции исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина, в прошлом году на встрече с организацией присутствовал только назначенный генпрокурор Юрий Луценко, который пообещал до осени 2016 года начать коррупционные дела по Януковичу.

«На данный момент мы имеем год обещаний и очень незначительных результатов, Генпрокуратура отчитывается о возврате 1,5 млрд долл. средств Януковича, но постепенно эта сумма уменьшается, и при этом почему-то прячется решение суда, в соответствии с которым это действие было осуществлено. Мы не имеем возможности проанализировать, насколько это действие прокуратуры является конечным, защищенным и насколько реально можно использовать эти деньги», - сказал Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство «Ощадбанка» выполнило решение суда и вместе с Государственным казначейством оформило эти средства на государственные счета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что конфискованные у Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.