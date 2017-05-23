Transparency International призывает украинские власти выполнить свое обязательство по созданию антикоррупционного суда (видео)

Киев. 23 мая. УНИАН. Экспертная организация Transparency International призывает украинские власти выполнить обещание, данное международному сообществу, и создать антикоррупционный суд.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления Transparency International Хосе Угас.

«Предложение от глобального Transparency International и «Transparency International Украина» - выполнить обязательство, которое также есть в международных договорах, и создать антикоррупционный суд в Украине», - сказал Угас.

По его словам, судьи в антикоррупционный суд должны назначаться с помощью международных экспертов, которые помогут назначить независимых профессионалов.

Угас отметил, что Национальное антикоррупционное бюро действительно пытается бороться с коррупцией, но сталкивается с чрезвычайным давлением со стороны политических партий и властей Украины.

«Мы знаем о законопроекте 6220, который позволяет закрывать дела в НАБУ, других органах, которые могут расследовать дела, и мы считаем это политическим давлением на НАБУ. И такой законопроект не может быть принят в Украине, которая имеет такую большую проблему с безнаказанностью», - сказал глава правления Transparency International.

По его словам, НАБУ должно иметь техническую и правовую способность выполнять свои обязанности.

«Это касается возможности прослушки. Но мы знаем, что есть преграды для этого, потому что НАБУ должны согласовывать прослушку с СБУ, и это мешает их работе», - отметил он

Как сообщал УНИАН, согласно Меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, Антикоррупционный суд Украины должен начать свою деятельность к концу марта 2018 года.

Принятие парламентом соответствующего законодательства ожидается к середине июня 2017 года.

Верховная Рада 13 апреля приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№ 6220).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, которые предусматривают автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования неотмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии.

Также законопроект предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, в отношении которого принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, который вступил в законную силу.