В Украине насчитывается 5,5 тыс. ВИЧ-инфицированных подростков (фото)

Киев. 23 мая. УНИАН. На сегодняшний день в Украине насчитывается 5,5 тыс. ВИЧ-инфицированных подростков.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: «Создание новой реальности: как подростки меняют мир уже сегодня».

Консультант по мобилизации подростков БО «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer» Альберт Сардарян отметил, что для предотвращения и противодействия ВИЧ с 2004 по 2014 год Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией финансировал специальные программы для подростков.

«Но в 2015 году Глобальный фонд изменил модель финансирования, и считалось, что государство должно взять на себя заботу о поддержке центров для подростков с ВИЧ, поддержку подростков, живущих с ВИЧ. Государство не смогло этого сделать. Финансирование Глобального фонда просто закрылось. И пока, к сожалению, в Украине почти нет центров, где нормально поддерживают, оказывают психологическую и социальную поддержку детям, живущим с ВИЧ. Это - серьезная проблема, так как их нужно все время поддерживать. Они должны все время понимать, что, если им трудно, если им надоело принимать терапию каждый день, то рядом есть кто-то, кто может им сказать: «Не делать глупостей и не отказываться от терапии», - отметил Сардарян.

Он сказал, что год назад для того, чтобы подростки не оставались наедине со своими проблемами, была создана организация «Teenergizer».

«Так случилось, что, когда взрослые не могут взять на себя ответственность и как-то изменить ситуацию, то это приходится делать подросткам. Год назад подростками и для подростков была основана организация «Teenergizer». При поддержке ЮНИСЕФ был начат проект, основной целью которого было, прежде всего, оказать поддержку подросткам, живущим с ВИЧ. Второе - создать группу инициативных и активных подростков, которые отстаивали бы и защищали свои права, научить их это делать. Благодаря этому сейчас в четырех городах - Киеве, Полтаве, Одессе и Кривом Роге - есть 6 центров, где помогают подросткам, поддерживают и обучают их», - сообщил Сардарян.

За год своей деятельности «Teenergizer» провела большое количество вебинаров, встреч, тренингов, лекций, подготовила 173 активиста, которые приняли участие в более чем 75 мероприятиях, посвященных борьбе с ВИЧ. По словам Сардаряна, впервые в Украине подростки, прошедшие обучение, получили социальные заказы от городской власти Полтавы на проведение тренингов по профилактике ВИЧ в учебных заведениях города.

Он также сообщил, что по результатам деятельности организации была издана книга «Может ли подросток изменить мир?». В книге рассказывается, в частности, о работе 17-летней Надежды Дубчак - единственного подростка среди членов Координационного комитета Международной конференции по ВИЧ/СПИД, которая состоится в следующем году, о достижениях активистов «Teenergizer» в рабочих группах по подготовке заявки от Украины в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией.

Как сообщил активист БО «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer» Даниил Столбунов, во время работы над заявкой он и его коллеги лоббировали интересы подростков, а также вопросы доступности социально-психологического сопровождения ВИЧ-позитивных детей и подростков.

«Впервые в истории к написанию этой заявки были допущены сами подростки. Я и моя коллега представляли интересы молодых людей в Украине ... Нашей задачей было, чтобы в этой заявке была отдельная статья в бюджете - подростки. Сейчас она там есть. Мы все это контролируем. Наши предложения были внесены в текущую версию заявки. Наша задача выполнена. Мы достигли цели», - сказал он.

В свою очередь руководитель Программы развития и здоровья молодежи ЮНИСЕФ Елена Сакович назвала хорошим примером партнерства сотрудничество между «Teenergizer», ЮНИСЕФ и органами власти.

«Я очень рада, что между «Teenergizer», как молодой общественной организацией, и ЮНИСЕФ, а также государственными и другими общественными организациями, состоялось очень хорошее сотрудничество. Есть хороший пример партнерства, когда организации разного уровня работают вместе ради общей цели. В таком сотрудничестве каждый из нас получает какие-то уроки. От имени ЮНИСЕФ я хочу поздравить «Teenergizer» с теми достижениями, которые у них уже есть сегодня, но еще многое впереди, принимая во внимание тот старт, которые они имели», - сказала Сакович.

Директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины, профессор Наталья Низова также подчеркнула важность дела, которое делают подростки «Teenergizer».

«Я чувствую очень большой подъем от того, что такая фантастическая команда будущих лидеров сегодня собралась. У меня очень большое положительное отношение к этим ребятам ... Сильным, мощным, самым преданным партнером государства в противодействии любой болезни, в первую очередь, являются сами люди», - сказала она.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/72874