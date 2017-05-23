Профсоюзы раскритиковали правительственный проект пенсионной реформы (видео)

Киев. 23 мая. УНИАН. Разработанный Кабинетом министров проект пенсионной реформы не решает проблему пенсионной системы страны и нарушает нормы ратифицированной Украиной конвенции Международной организации труда, заявили представители профсоюзных организаций на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, на сегодня почти 70% пенсионеров в Украине получают пенсии на уровне или ниже прожиточного минимума. При этом в нашей стране живет 26 млн граждан работоспособного возраста от 18 до 65 лет, из которых формально работают около 17 млн, но уплачивают страховые взносы всего 10,6 млн человек. Кроме того, по словам Осового, снижение ставки единого социального взноса до 20% не дало ожидаемого результата в части повышения и детенизации зарплат.

«Расширение занятости, модерирование размера уплаты единого социального взноса и роста заработной платы – эти все три механизма должны в нашей стране работать. Но правительство применяет несколько иной механизм – стимулирования более позднего выхода на пенсию за счет повышения страхового стажа для граждан», – сказал он.

По мнению Осового, предложенные снижение стоимости 1 года страхового стажа с 1,35% до 1% и повышение страхового стажа не соответствуют нормам ратифицированной Украиной конвенции Международной организации труда №102. «Мы ожидаем законопроект. Как говорится, дьявол в деталях. Правительство, согласно действующему генеральному соглашению, обязано предоставить проект профсоюзам на согласование, поскольку это касается очень важной социально-трудовой сферы», – подчеркнул он.

Также Осовой сообщил, что 7 июня по инициативе профсоюзов в Верховной Раде Украины состоятся открытые слушания по пенсионной реформе.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил, что предложенная правительством пенсионная реформа реально не обсуждалась с профсоюзами, в связи с чем они были вынуждены пикетировать Министерство социальной политики и требовать отставки министра Андрея Ревы. «Наша задача: первое – бороться за повышение зарплат и социальных выплат, улучшение жизни людей; второе – не допустить ухудшения социальных стандартов, что мы видим в проекте Трудового кодекса, который мы окрестили рабским. Общество не согласно с тем, что они (правительство – УНИАН) предлагают людям», – подчеркнул Волынец.

В свою очередь замглавы Профсоюза металлургов и горняков Александр Рябко заявил, что профсоюзы не согласны с отменой пенсий за вредные условия труда, которые являют собой не льготу, а компенсацию за тяжелую работу и утрату здоровья. «На сегодняшний день мы подписали трехстороннее соглашение с правительством – от правительства его подписал министр Рева – и договорились, что во втором квартале этого года это постановление (об отмене раннего выхода на пенсию работающих на вредном производстве – УНИАН) все-таки будет принято и стаж будет сохранен с момента принятия, чтобы люди не несли потери. В противном случае – а у нас есть опасения, что нас снова обманут, – мы будем готовить мощную акцию протеста и требовать отставки премьер-министра», – сказал Рябко.

Эксперт Профсоюза работников здравоохранения Галина Голеусова, в свою очередь, раскритиковала отмену пенсии за выслугу лет без каких-либо компенсаторов. По ее словам, работники медицинской сферы, особенно после работы в реанимации, психиатрии, с больными ВИЧ, подвержены эффекту выгорания и теряют трудоспособность еще до выхода на пенсию, в связи с чем вынуждены менять сферу деятельности. «Мы выступаем категорически против такого предложения и считаем, что оно губительно скажется на качестве оказания медицинской помощи для граждан. Сегодня правительство должно серьезно заняться демографическим проблемами, занятостью, заработной платой. Если мы не решим эти проблемы, наша пенсионная система – ни солидарная, ни накопительная – никогда не будет стабильной», – подчеркнула Голеусова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий для 5,6 млн украинцев и отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

Ранее в Международном валютном фонде заявляли, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включающей повышение эффективного пенсионного возраста.